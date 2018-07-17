CHP'ye 15 Temmuz etkinliğinde protokolde yer verilmedi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Valiliği’nin düzenlediği '15 Temmuz şehitleri anma' etkinliğinde kendilerine protokolde yer ayrılmadığını dile getirerek tepki gösterdi.

Bulut, etkinlikte yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Sputnik'te yer alan habere göre TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bulut, şunları sordu:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun nefret yüklü dili ve valiliklere gönderdiği ‘CHP’li il başkanlarını törenlere almayın’ genelgesinin, hukuk ve akıldışı olmasına karşın Adana’da eksiksiz uygulandığını üzülerek gördük. Öncelikle şehitler herhangi bir siyasi partinin değil 81 milyonun şehididir. Etkinlikte İl Başkanımız Emrah Kozay’ın adı ‘protokol gereği’ bahanesiyle anons edilmezken, MHP İl Başkanı’nın anons edilmesinin gerekçesi nedir? Bu protokol sadece CHP il başkanları için mi geçerlidir?”

Soylu'dan CHP'li il başkanları için talimat: PKK'lı cenazesinde kontenjan ayıracağız

Soylu, CHP il başkanlarının hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinde protokole alınmamasına yönelik talimat verdiği iddialarla ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim: 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar."