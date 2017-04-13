CHP'nin YSK temsilcisi: Seçmen sandığa gitmezse o sandığa kedi değil, fil girer

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 16 Nisan pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Yakupoğlu, "Kimse seçim güvenliğinden konuşmasın, biz her şeye hakimiz ancak sandığa gidilmezse o sandığa kedi değil fil girer" diye konuştu.

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nde (SEÇSİS) siteminde ve sistemin siyasi partilerle bağlantılarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Yakupoğlu, “Sandık sonuç tutanaklarında eksik bilgi var diyorlar, bunların hepsi provokatif mesajlar. Hiç kimse CHP’den duymadıkları hiçbir şeye inanmasınlar”dedi.

Pazar günü yapılacak en önemli işin sandık olduğuna dikkat çeken Yakupoğlu, “Kimse seçim güvenliğinden konuşmasın, biz her şeye hakimiz ancak sandığa gidilmezse o sandığa kedi değil fil girer” diye konuştu.

“Mükerrer bir seçmen yok, Suriyeli seçmen yok, yaratılmış bir seçmen yok”

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle:

CHP olarak biz bütün süreci yakından takip ediyoruz bugün itibarıyla herhangi bir aksaklık ve eksiklik tespit edilmedi. Bunu ne anlamda söylüyorum yani seçmen listelerinde bir sıkıntı yok, mükerrer bir seçmen yok, Suriyeli seçmen yok, burada yığılmış gibi ya da yaratılmış bir seçmen yok.

Her şey normal seyrinde devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı için söylüyorum. Bir kere yurt dışı seçmen listelerinde bir sorun yok. En ufak bir endişe taşımasınlar, biliyorsunuz Avrupa’da seçimler yapıldı oy torbaları Avrupa’daki oylar üç uçakla, diğer ülkelerdeki oylar diplomatik kuryelerle Ankara’ya geldi ve ATO’da kilit altına alındı. Orada 5 tane kilit var, onlardan bir tanesi de CHP’nin yurt dışı ülke seçim kurulu üyesine ait 5 anahtardan biri de onun cebinde. Dolayısıyla o olmadan odaya kimsenin girmesi mümkün değil.

“Çıkan haberlerin hiç birisinin seçim güvenliğine etkisi yok”

Bugüne kadar yapılmış 3 seçim de bir sıkıntı yaşamadık. Yurt dışında da mükerrer oy kullanılmadı, basında çıkan haberlerin hiç birisinin seçim güvenliğine ilişkin bir etkisi yok.

Yurt dışında mesela zihinsel engelli seçmen oy kullandı, kullanacak tabii. Burada da kullanacak. Yani mahkeme tarafından bir vesayet kararı yoksa bir kısıtlılık kararı yoksa seçmen listesinde varsa gider kullanır, orada tek başına kullanması gerekiyor orada da hata oydu.

Türkiye’de 165 bin adet sandık kurulacak bunların illaki birinde bir kaçında bu tür şeyler olacak eme bunlar seçim sonucunu ya da güvenliğini etkileyecek olaylar olmayacak. SEÇSİS sisteminde ve sistemin siyasi partilerle bağlantılarında herhangi bir sorun yok. SEÇSİS üzerindeki tüm testler başarıyla yapıldı. SEÇSİS’le ilgili ilgili bir sıkıntımız yok. Biz ilçe seçim kurullarına sandık sonuçları gittiği andan itibaren her şeyi göreceğiz, takip edeceği. Elektrik kesilirse yine sıkıntı yok, biz o sistemde duran o verileri depolarız elektrik geldiği andan itibaren devam ederiz. Kaldı ki jeneratör alt yapımız var.

CHP olarak bizim YSK’nin seçim sitemine siyasi partiler portalı üzerinden 365 gün 24 saat bağlıyız. 16 Nisan saat 17.00’de sandık sonuç paylaşım sistemi bu açılacak. Bu Beytüşşebap ilçe seçim kurulu bir sandık sonuç tutanağını sisteme girdiği anda CHP olarak biz de göreceğiz. Kedi trafoya girmedi bugüne kadar girmedi, girmeyecek hiç uğraşmasın insanlar.

Bakın SEÇSİS‘e birkaç tane veri sandık sonuç tutanağındaki rakamsal verilerini göreceğiz, sandık seçim sonuç tutanağının fotoğrafını göreceğiz, oy sayım döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun itirazlar üzerine eğer sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yaparsa buna ilişkin düzeltme tutanaklarını göreceğiz, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını göreceğiz.

Bunların neyle karşılaştıracağız, bizim sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin aldığı ve ilçe başkanlıklarımıza verdiği ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarındaki verilerle karşılaştıracağız. O verilerde bizim de kendi ilçemizde kendi internet ağımız var. Oraya girilen bu verileri ve sistem YSK’den gelen verilerle karşılaştıracağız. Otomatik ve özel bir yazılımımız var bizim bir yerde hata varsa anında alarm verecek. Sandık sonuç tutanaklarının kare kodludur bunu fotokopi ile çoğaltamazsınız, sahtesini yapamazsınız. Hiç kimse seçim güvenliği ile konuşmasın lütfen biz her şeyi takip ediyoruz, hakimiz. Bakın sandık sonuç tutanaklarında eksik bilgi var deniliyor bunların hepsi provakatif şeyler. CHP olarak biz işin içindeyiz sandığa gitmezlerse o sandığa kedi değil fil girer.