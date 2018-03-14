CHP'nin YSK Temsilcisi: AKP'nin teklifi ürkütücü değil, yeter ki sandıktan kaçmayalım

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 20 saatlik kesintisiz çalışmanın ardından Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan AKP ev MHP ortaklığında hazırlanan İttifak düzenlemesinin kendileri açısından sürpriz nitelikte olmadığını söyledi.

AKP’nin 16 Nisan Referandumu dahil son 3 seçimden bu yana fiili uygulamalarını yasa haline getirdiklerine dikkat çekti. Seçmenin kolluk gücü çağırması, aynı apartmandakilerin farklı sandık bölgelerine dağıtılmaları gibi uygulamaların 16 Nisan, 1 Kasım ve 7 Haziran’da yaşandığını belirten Yakupoğlu, “Bunlar zaten fiilen uygulandı. Ürkütücü şeyler değil yaşanmış şeyler. Bunların yapmak istedikleri bunu böyle lanse ederek bizim seçmenimizi sandıktan kaçırmak” diye konuştu.

“Bir öcü ile karşı karşıya değiliz. Bunların hepsinin çözüm önerileri var. Tek şartı sandığa gitmek, yüzde 85’in üzerine çıkmak. Sandıktan kaçmayalım. Sandığa gitmediğimiz zaman bunların ekmeğine yağ sürüyor” diyen CHP’nin YSK Temsilcisinin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Kanunlaşan teklif seçim güvenliği teklifi değil”

Biz bu gelişmelerin tamamını 2014 yılından beri takip ediyoruz. Yasalaşan teklif yeni bir teklif değil, seçim güvenliği için getirilen bir teklif de değil. Bunlar 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçiminden bu yana yapılan 3 seçimden Ak Parti’nin doğrudan ya da dolaylı içişleri bakanlığı kanalıyla YSK’ya getirdiği taleplerin kanunlaşması yani ete kemiğe bürünmüş hali bu. Bu nedenle CHP, gelen düzenlemelere yabancı değil. 2014 yılından beri takip ediyoruz ve bunlara karşı reflekslerimizi, neler yapabileceğimizi, simülasyonlarla değerlendirdik ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizim için yeni bir şey yok.

“ YSK’da komisyonlar kurulacak”

YSK açısından şöyle bir durum var, yasalaştı, bunun resmi gazetede yayımı tarihinden itibaren YSK’da muhtemelen komisyonlar oluşturulacak. YSK her seçim öncesinde 40 ile 60 arasında karar ve genelge yayımlıyor. Yurtdışında seçimin yapılıp yapılmamasına göre, bu sayılar değişiyor. Bu genelge ve kararların güncellenmesi söz konusu olacak. Varsa önerilerimiz, itirazlarımız onları dile getireceğiz. Olası bir seçim gündeme geldiğinde bu komisyon çalışmaları YSK’nin gündemine gelerek karar ve genelge haline gelecektir.

“Bugüne kadar yapılan fiili uygulamalarını yasa haline getirdiler”

16 Nisan, 1 Kasım ve 7 Haziran’da özellikle üç seçimde bunları yaşadık sandık başında bizim örgütlerimiz de yaşadı. En son 16 Nisan’da yapılmadık şey bırakmadılar. bu yasalaştırdıkları şeyin hepsini yaptılar ama yüzde 49’a, 51 oldu. Bunların hiç birisi bizim için sürpriz değil, Tekliften, ittifak düzenlemesi,18 yaş seçilme ve mobil sandık dışındaki bütün maddeler bizim için asla ve asla sürpriz değil. Aynı apartmandaki seçmenlerin dağıtılması işi son iki seçimde zaten dağıtıldı.

CHP açısından yeni değil. Bunları ete ve kemiğe büründürdüler. Seçmenin kolluk gücü çağırması zaten son üç seçimde bunlara fiilen uygulandı. Bunlar ürkütücü şeyler değil yaşanmış şeyler. Bunların yapmak istedikleri bunu böyle lanse ederek bizim seçmenimizi sandıktan kaçırmak.

Daha önce yapmaya çalıştıkları gibi. Biz olası bir erken seçimde yüzde 85’in üzerine çıktığımızda sandığa gitme oranı yüzde 85’in üzerine çıktığında bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bu işin üstesinden gelemezler. Bu gelen teklifte gelen her şeyi 16 Nisan referandumunda yapıtlar.

Sonuç yüzde 49’a 51’di. Bir öcü ile karşı karşıya değiliz. Bunların hepsinin çözüm önerileri var. Tek şartı sandığa gitme şartında yüzde 85’in üzerine çıkmak. Sandıktan kaçmayalım. Sandığa gitmediğimiz zaman bunların ekmeğine yağ sürüyor.