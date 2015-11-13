CHP'nin yol haritası nasıl olacak?

CHP’de olağanüstü kurultay isteyen 39’u eski, 42 il başkanına, 77 il başkanı karşı bildiriyle yanıt vererek Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, kurmay kadrosuyla gizli bir toplantı yaparak yol haritasını netleştirmeye çalıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok’un haberine göre 1 Kasım seçimlerinin ardından kurultay tartışmasına odaklanan CHP’de olağanüstü kurultay isteyen 39’u eski, 42 il başkanına, mevcut 77 il başkanı karşı imzayla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Umut Oran’ı kabul ederek, olağanüstü kurultay çağrısıyla ilgili görüşlerini dinledi.

Kendisine destek açıklayan 77 il başkanı ile Genel Merkez’de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerine “1 Kasım seçimlerinde CHP’nin oyunun azalmamasından rahatsız olan kesimler var. Yeterince artmamasından ben de rahatsızım” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, diğer adaylar konusunda ”Onlara yönelik herhangi bir olumsuzluk istemiyorum” dedi.

Partinin il başkanları dün Ankara’da bir otelde bir araya geldi. Muhaliflere destek veren 3 il ile Bilecik dışında 77 il başkanının katıldığı toplantıda yapılan değerlendirmenin ardından açıklanan ortak bildiriyle Kılıçdaroğlu’na destek mesajı verildi.

Ortak hareket eden genel başkan adayları İnce ve Oran cephesinde ise imza toplama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Toplanan imza sayısının 400’ü aştığı ifade ediliyor. Parti tüzüğü gereği seçimli olağanüstü kurultay için yaklaşık 600 delegenin imzası gerekiyor.

Eski CHP vekilleri Ali Özgündüz, Oktay Ekşi, Osman Korutürk, İzzet Çetin, Hurşit Güneş, Uluç Gürkan ve Nebil İlseven’in de aralarında bulunduğu bir grup da yaptıkları açıklama ile CHP’ye ‘özeleştiri yapma’ çağrısı yaptı. Açıklamada, partinin sağa saptığına dikkat çekildi.

Umut Oran, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun kendisine talepleri değerlendireceğini söylediğini anlattı. Oran, “Sayın Genel Başkan ya tarihe parti içinde iktidar olma hesaplarıyla geçecek ya da ülkesini ve partisini düşünen bir lider olarak” dedi. Oran’ın, Kılıçdaroğlu’na, “İmza sayısının 600’e ulaşmasını beklemeden olağanüstü kurultay çağrısını siz yapın” önerisi yaptığı, Kılıçdaroğlu’nun “Süreci takip edeceğim” demekle yetindiği ifade edildi.