CHP'nin yeni ordu raporu: Ordu yüzde 30 küçülürse bütçe 1 milyar büyür

İşte CHP'nin tartıştığı 'yeni ordu' raporu









T24 / ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedelli askerlik ve askerlikte geçen sürelere ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda bazı emekli generallerin kendisi için hazırladığı raporlardan hareket ettiği öğrenildi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, söz konusu raporda, halen Türkiye'de 5 ayrı zorunlu askerlik statüsü olduğu belirtilerek bu süreler dünyadaki uygulamalarla karşılaştırılıyor. Raporda, tek tip askerliğe geçilmesiyle birlikte tüm askerlere sigorta yapılabileceği, asker ve birlik sayısının en az yüzde 30 azaltılmasıyla elde edilecek tasarrufla profesyonel orduya geçişin hızlandırılıp TSK'nın modernizasyon düzeyinin yükseltileceği belirtiliyor.

Raporda, süresi düşürülmüş tek tip askerlikle her 15 ayda yaklaşık 1 milyar lira tasarruf elde edileceği, bu tasarrufla 31 bin uzman çavuşun daha orduya katılabileceği bildiriliyor. Raporda, "30 yıllık terörle mücadele göstermiştir ki, asker sayısının tesiri olmamaktadır" görüşü dile getiriliyor.





İşte CHP'nin asker raporu







Askerlik süresiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu için hazırlanan raporda, resmi verilere sahip olunması durumda hesaplamaların daha sağlıklı yapılacağı kaydı düşülerek, özetle şu saptamalarda bulunuldu:

- Halen Türkiye'de 5 ayrı askerlik süresi uygulanmaktadır: 6 ay kısa, 12 ay yedek subay, 15 ay erbaş/er, 21 gün dövizli askerlik ve 2 ay bedelli askerlik.











Avrupa'da ortalama 8-9 ay









- Batıda genel olarak profesyonel orduya geçilirken, Almanya, Danimarka, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan'da 9 ay, Romanya ve Avusturya'da 8 ay, İsveç'te 7,5 ay askerlik yapılıyor.

- Ülkelerin nüfusu ile askerlik süresi arasında doğrudan ilişki görülmüyor.









Birlik konuşlanmaları gözden geçirilmeli









- "Komşularla sıfır sorun" politikasının halkın yaşantısına tesir etmesi gereken doğal sonucu olarak asker ve birlik sayısı en az yüzde 30 azaltılmalı. Buna bağlı olarak birlik konuşlanmaları ve birlik teşkilat yapıları gözden geçirilmeli.

- Ulaşılacak tasarruf miktarıyla, başta terörle mücadele için olmak üzere, iç güvenlik birimlerinde yeterli sayıda profesyonel asker istihdam edilmeli.

- Asker miktarından çok TSK'nın ihtiyaç duyduğu modernizasyon ve kullanıldığı teknolojinin yükseltilmesine ağırlık verilmeli. Milli gelirdeki artış ve teknolojinin yükseltilmesiyle birlikte zaman içinde profesyonel askerliğe geçilmeli.









Asker sayısında Türkiye dünya dokuzuncusu









- Silah altındaki aktif personel sayısı bakımından Türkiye dünyada 9. sırada. İlk 12 ülke birbirleriyle yakın savaş tehdidi veya rekabet durumunda. Bu tablo içinde, Rusya ve İran dışında, Türkiye'nin komşularından Bulgaristan 72., Yunanistan 30., Suriye 16., Irak 23., Ermenistan 63., Gürcistan 80., Kıbrıs Rum Kesimi de 118. sırada.









Terörle mücadelede asker s ayısı tesirli değil









- 30 yıllık terörle mücadele göstermiştir ki asker sayısının tesiri olmamaktadır.

- Mevcut asker sayısı yüzde 30 düşürülse bile Türkiye Fransa'nın üzerinde 13. sırada yerini almış olacak.

- Her şeyi öğretmekten vazgeçerek daha sınırlı sayıda konunun 8 aylık süre içinde daha yeterli bir şekilde öğretilmesi halinde süre yeterli olacaktır.











Asker sayısı dünya ortalamasına çekilsin









- Türkiye'nin nüfusuna göre silah altındaki aktif asker oranı yüzde 0,70'dir. Dünyadaki 162 ülkenin ortalaması ise yüz de 0,48'dir. Türkiye'nin yüzde 30 oranında kuvvet indirimine gitmesi halinde bu oran yüzde 0,49 ile dünya ortalamasına çekilmiş olacak.









Asker başına 1260 TL yiyecek tasarrufu







- Askerliğin 7 ay kısaltılmasıyla bir asker için yiyecekte 1260 TL, giyecekte 200 TL, maaşta 140 TL, elektrikte 231 TL, suda 140 TL, temizlik malzemesinde 35 TL, yakıtta 49 TL, bakım onarımda 10 TL, kişisel temizlik malzemesinde 35 TL, kırtasiyede 35 TL, sağlıkta 45 TL ve taşımada 63 TL tasarruf edilecektir.











Sayı azaltılarak 31 bin uzman çavuş alınabilir









- Böylece asker sayısının 550 binden yüzde 30 azaltılarak 385 bine düşürülmesiyle 886 milyon TL tasarruf edilecektir. Yedek subaylara ödenecek 165 milyon TL de hesaba katıldığında (her) 15 ay için toplam 1 milyar TL'lik tasarruf ortaya çıkacaktır. Bu parayla ise en az 31 bin uzman çavuş daha istihdam edilebilir.











Askerlere sigorta









- Tasarruf edilen miktarla askerlerin tamamının sigorta ve sosyal güvenlik masrafları karşılanabilir.











Terhis sonrası kredi











- Askerlere verilecek iş ve ticaret eğitimlerinin başarılı olanlara terhis sonrasında iş kurmaları için kredi sağlanabilir.