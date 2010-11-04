CHP'nin tüzük kurultayı 59 oyla kabul edildi

T24 - CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav'ın yolları ayrıldı. Kılıçdaroğlu, Sav’ın yer almadığı yeni MYK'yı belirlerken, Sav'ın liderliğinde toplanan Parti Meclisi, tüzük kurultayına gidilmesi kararı aldı.



CHP’de yönetim krizi ve kaos yaşanıyor.

2008’deki kurultayda kabul edilen yeni tüzüğün uygulanması için bugün toplanacak olan Parti Meclisi’ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Genel Başkan Yardımcısı hakkı Süha Okay’ın başkanlığında 59 kişi ile toplanan PM’den, 56 imza ile tüzük kurultayına gidilmesi kararı çıktı.

Aynı dakikalarda Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yeni tüzük gereği belirlenen genel başkan yardımcılarıyla basının karşına çıktı ve 'darbe' olarak nitelendirilen kararla yeni MYK’yı açıkladı.

Genel Sekreter Önder Sav’ın yer almadığı yönetimi 'yeni CHP' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, 'korku imparatorluğunu yıktık' dedi. Önder Sav’ın genel sekreterlik görevi Süheyl Batum’a verilirken, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına da Gürsel Tekin getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından, PM üyeleriyle tekrar biraraya gelen Önder Sav basının karşısına çıktı.

'Genel Başkan’ın kararı hukuken sakat' diyen Sav, tüzük kurultayı kararını tekrar etti. Kılıçdaroğlu’dan, seçimli kurultay kararının alındığını açıklamasını beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Sav, delegelerin yarısından bir fazlasının imzasıyla seçimli kurultaya gidilebileceğini hatırlattı.

Sav, 'hukuken neler yapılabileceğini bakacağız' şeklinde konuştu.







Okay: Olağanüstü kurultaya gidiyoruz



Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkı Suhay Okay, Parti Meclisi'nde 59 üyenin kabul, 2 çekimser, 2 red oyu ile 27-28 Kasımda olağanüstü kurultay yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Okay, “Hukuki olarak geçerli olan Parti Meclisi’nin seçtiği MYK’dır” dedi.





Konuyla ilgili olarak saat 16:30'da Kılıçdaroğlu açıklama yapacak.







Sav: Kimsenin babasının malı değil

Yeni yönetimde yer alamayan Önder Sav, sert bir açıklama yaptı. Önder Sav, “Bu anlayışın kabile devletinde bile olmayacağını” söyledi.

Sav, ''CHP kimsenin babasının malı değildir. CHP Genel Başkanı disiplin suçu işlemiştir. Hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek bizim görevimizdir'' dedi.



Görevi istemediler



Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı Merkez Yönetim Kurulu listesindeki Gülsün Bilgehan, Nihat Matkap ve Gökhan Günaydın'ın görevi kabul etmediği öğrenildi.





Baykal: Acı bir tablo

Öte yandan, CHP eski lideri Deniz Baykal’ın gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Baykal’ın, yaşananları “Acı bir tablo” olarak değerlendirdiği belirtildi.



Başsavcı uyarmıştı



80 kişilik Parti Meclisi'nde 59 imza ile tüzüğün kabul edildiği haberi geldi.

CHP'de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın tüzük uyarısıyla başlayan Kurultay'a gidip gitmeme tartışması yine başsavcının açıklamasıyla netlik kazanmıştı.

Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya, "Tüzük için kurultay yapmaya gerek yok" demişti.

Önder Sav, Genel Sekreter’in parti örgütündeki etkinliğini azaltacak yeni tüzüğe karşı çıkarak, "Kurultaya gidelim, Baykal'ın getirdiği tüzüğü iptal edelim" önerisi getirmişti.

Oylamada, 21 üyeli merkez yönetim kurulunda 16 üye Sav'a destek olurken, öneriye karşı çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu beş oyda kalmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sav'ın önerisine tepkisi, "Kurultaya gidelim çarşaf liste ile parti meclisi de yeniden seçilsin" olmuştu.





Mengü: Listeyi isterse Obama'ya versin



CHP'li Şahin Mengü bununla ilgili yaptığı açıklamada 'Liste yasal değil, isterse Obama'ya versin' dedi.



CHP’deki krizin aşamaları şöyle oldu:



NELER YAŞANDI?



2 KASIM

23.00

CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilik salı günü geceyarısı başladı. Önce Sav ve ekibi bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ardından görüşler Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile de paylaşıldı. Görüşme sonrası ‘kurultaya gerek yok’açıklaması gelince, Parti Meclisi toplantısının sıkıntısız geçeceği beklentisi hakim oldu.

3 KASIM

12.00

Uzlaşma umudu boşa çıktı. Kılıçcdaroğlu’nun Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Gürsel Tekin'i düşündüğü ve Sav'a yakın bazı isimlere yeni yönetimde yer vermeyeceğinin duyulması üzerine Sav cephesi, tüzük kurultayı çağrısı için imza toplama girişimine başladı.

14.30

Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yakın isimler Parti Meclisi'nin toplanacağı dördüncü kattaki salona inmedi. Sav cephesi, 80 kişilik Parti Meclisi'nin 59 üyesiyle salonda yerini aldı.

15.00

Genel Merkez, Parti Meclisi toplantısının ertelendiğini duyurdu. Buna rağmen Sav ve ekibi toplantıyı genel başkansız sürdürdü. Sav'a yakın 56 PM üyesinin oyuyla 27-28 Kasım tarihlerinde tüzük kurultayı yapılması kararlaştırıldı.

15.30

Dördüncü katta Sav ve ekibinin toplantısı sürerken, 12. katta Kılıçdarolu kendisine yakın isimlerle yönetim listesi hazırladı. Yönetim listesinin basın toplantısıyla duyurulacağı ilan edildi. Yeni MYK listesi partinin internet sitesine konuldu. Kılıçdaroğlu’nun Sav ve ekibini tesfiye ettiği anlaşıldı.

16.00

Kılıçdaroğlu'nun 17.00 olarak duyurulan açıklama saati daha sonra yarım saat öne çekilerek 16.30 olarak ilan edildi.

16.10

Bunun üzerine Sav cephesi de suskunluğunu bozdu. Eski genel başkan yardımcısı Hakkı Süha Okay, Kılıçdaroğlu'ndan önce kameraların karşısına geçti.

17.15

Kılıçdaroğlu'nun 16.30 olarak ilan edilen açıklama saatinde 45 dakikalık sarkma yaşandı. Bunun nedeninin de Gülsün Bilgehan, Nihat Matkap ve Gökhan Günaydın'ın kendilerine verilen görevi kabul etmemesi olduğu anlaşıldı.

17.30

CHP Gençlik Kolları’ndan Sav'a destek veren bir grup genç, Parti Meclisi salonuna girmek istedi. Grup kapı önünde uzun süre slogan attı.















UZMAN YORUMLARI....

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Bilal Çetin:

"Önder Sav ve ekibi kukla genel başkan olsun istediler. Parti işlerine pek karışmasın istediler. Bu tüzük sıkıntısı ortaya çıkınca da bu çatışma su yüzüne çıktı. Aslında bu yaşananlar sürpriz olmadı. Kavganın asıl nedeni asıl anlaşmazlık örgüt işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı kim olacak noktasında. Kılıçdaroğlu bu göreve Gürsel Tekin'in gelmesini isteyince sorun da gün yüzüne çıktı. Nihai hesaplaşma kurultayda görülecek. Kılıçdaroğlu, Sav kadar güçlü görünmeyebilir ama Sav'ın asıl mücadelesi bir yandan da Baykal ve ekibiyle de. Eğer Önder Sav ve ekibi başkanla çatışmayı şiddetlendirirse o zaman başka bir denge oluşabilir. O zaman onlar Baykal ve ekibinin desteğini alır gibi geliyor. "

Milliyet gazetesi yazarı Taha Akyol:

"Genel başkan bir karar vermiştir. Atamaları yapmıştır. Ama sayın Hakkı Süha Okay "bunlar yasa dışıdır, yeni seçilen MYK olmaz, eski MYK geçerlidir" diyor. Bu böyle olmaz. Hukuken öbürünü gayri meşru ilan etmek ilk defa oluyor. CHP'de savaş başlamıştır. Önder Sav ve ekibi büyük ihtimalle dava açar.

Başsavcının yaptığı uyarıyı dikkat alırsak, (kurultaya gerek yok) mevcut tüzük bundan sonra CHP'nin iç anayası ise bunu uygulayan Kılıçdaroğlu haklıdır. Yetkilidir. Başsavcının dediği doğru değilse Hakkı Süha Okay'ın dedikleri doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu şimdiye kadar parti içindeki dengelerle oynamak istemedi, uzlaşmak istedi.Ama artık bunun mümkün olmadığını gördü. Partinin hakimiyetini götürmek isteyen bir ekip var parti içinde. Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vurdu, radikal adımı attı diye düşünüyorum."

CNN TÜRK Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan:

"Şu anda iki tane başkanlık divanı var. Hukuki açıdan bunu kim çözecek, bu mahkemeye gider. PM bugün toplandı, kurultay kararı aldı. Genel başkan bu işin içinde yok. Bu da mahkemelik gözüküyor.





