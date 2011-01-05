-CHP'NİN TUTUKLUK TEKLİFİ YARIN TBMM'DE ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK), tutukluluk sürelerini yeniden düzenleyen 102. maddesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifinin, yarın TBMM Başkanlığına sunulacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, farklı illerden gelen esnaf odaları temsilcileriyle görüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından bir gazetecinin, ''CMK'nın tutukluluk sürelerini yeniden düzenleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle'' ilgili sorusu üzerine, söz konusu kararın kamu vicdanını önemli oranda rahatsız ettiğini, partideki hukukçuların da konuyla ilgili kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan kanun teklifinin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacağını bildiren Kılıçdaroğlu, iktidardan da gerekli adımları atmasını beklediklerini kaydetti.