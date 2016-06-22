CHP’nin Türkiye'de İnsan Hakkı İhlali Raporundan: 13 yılda 37 bin 922 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "2002-2015 Yılları Arasında Türkiye’de İnsan Hakkı İhlalleri” başlıklı raporu açıkladı.

2002-2015 yılları arasında toplam 37 bin 922 kişi yaşam hakkı ihlalleriyle hayatını kaybettiğini söyleyen Tanrıkulu, 7 Haziran’dan sonra kayıtlara geçen şehit sayısının 500'den fazla, 2 binden fazla da yaralı olduğunu söyledi.

Tanrıkulu’nun hak ihlallerine ilişkin verdiği bilgiler şöyle.

“Yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş sonucu ölenlerin sayısı 830 kişi. İş cinayetleri konusunda, 17 bin 57 kişi 2002’den bu yana 2015 dahil olmak üzere yaşamını yitirmiş. En az 328 kişi 2008’den bu yana askerde şüpheli biçimde ölmüş.

En az 11 bin 227 kişi kayıtlara geçmiş bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.

Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı açılan davalara değinen Tanrıkulu, “2 binden fazla sadece cumhurbaşkanına ilişkin dava var” dedi.

“100 binden fazla güvenlik güçlerine karşı direnme suçundan dolayı açılan dava var” diyen Tanrıkulu, “Güvenlik güçleri baskı yapıyorlar, işkence yapıyorlar, kötü muamelede bulunuyorlar. Bu suçları gizlemek amacıyla da herhangi bir yurttaşa, ortalama yurttaşa bana karşı direndi deyip tutanak tutuyorlar” dedi.

“Neredeyse evlere kayyum atayacaklar"

Gazetecilerin “Belediyelere kayyum atanacağı ifade ediliyor” sorusuna Tanrıkulu, “Hükümetin tamamen algı operasyonu, ondan sonra gündem saptırma operasyonu, eğer yapmışlarsa bugüne kadar yaptıklarını ortaya çıkarmamışsanız, engellememişseniz, Cumhuriyet savcılıklarını harekete geçirip bunları önlememişseniz sizin kabahatiniz. Çünkü mevzuatta hüküm var. Bütün bunları uygulamayacaksınız, nedir, biz yerel yönetimlere kayyum atayacağız. Nerdeyse evlere atayacaklar kayyum, eğer Erdoğan’a kalsa her eve bir kayyum atayacak, kaç çocuk yapacaksın, ne giyindin, iftara kalktın mı, kalkmadın mı diye, kayyum atayacak” yanıtı verdi.



