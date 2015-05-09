CHP'nin 'Türkiye Suriye'ye girecek' iddiasına Başbakan Davutoğlu'ndan yanıt

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in "Türkiye Suriye'ye girecek" iddiasına Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Davutoğlu, "Yok, şu an herhangi bir şekilde Türkiye’nin müdahil olacağı bir durum söz konusu değil" dedi.

Başbakan Davutoğlu, perşembe günkü Bingöl ve Elazığ mitinglerinden Ankara’ya dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:



‘Suudi Arabistan'la iş birliğimiz devam ediyor’

Türkiye ile S.Arabistan arasında Suriye konusunda anlaşmaya varıldığı yolunda yabancı basındaki haberler konusunda da Davutoğlu “Yeni bir durum yok Suriye konusunda. S. Arabistan’la yeni kral döneminden beri ilişkiler çok olumlu seyirde izliyor. Eskiden de anlaşıyorduk, şu anda da aynı işbirliği devam ediyor” dedi. İşte o sohbetten soru ve yanıtlar:

‘Türkiye için öyle bir şey söz konusu değil’

“Suriye’ye girişler yine gündemde” hatırlatması üzerine: Bunlar spekülatif şeyler. Bunların hiçbir karşılığı yoktur. Şu bir vaka. Suriye’de dengeler süratle değişiyor. Muhalifler gittikten sonra Lazkiye’ye baskıyı arttırdılar. Öbür tarafta güneyde de Kalamin’de ve Şam’ın etrafında, Suriye- İsrail sınırında çok az bir yer kaldı rejimin elinde. Tümüyle muhaliflerin kontrolüne geçti. Hatta dün İsrail basınında bazı haberler çıktı, Esad Şam’dan Lazkiye’ye geçecek gibi. Suriye rejimi gittikçe sıkışıyor. Humus civarında bazı kazanımlar elde etti. Dengelerde ciddi değişiklikler var. Artık Nusayri gruplar Esad’a asker vermiyor. Hava kuvvetleri ile bombalayarak muhalifleri yok etmeye çalışıyor. Suriye içinde dengeler değişiyor da Türkiye için öyle bir şey söz konusu değil.

‘Suriye rejimi DAİŞ'e bir mermi bile atmadı’

“Türkiye’nin müdahalesi söz konusu mu?” sorusu üzerine: Yok, şu an herhangi bir şekilde Türkiye’nin müdahil olacağı bir durum söz konusu değil. DAİŞ, Fırat nehrinin doğusunda... Dikkatinizi çekmesi gereken husus şu: Suriye rejimi bütün bu süreçte DAİŞ’e hiçbir mermi dahi atmadı. Muhalifleri bombalıyor varil bombalarıyla, DAİŞ’e bir şey yapmıyor. Fırat’ın doğusunu DAİŞ’e terk etti. Bu da onun stratejisini gösteriyor, savunmak istediği yerler sahil kesimleri, Nusayrilerin yaşadığı yerler. Suriye’yi savunmayı bırakıp, bu duruma geçtiler. Çok tehlikeli bir noktaya geliyor. Irak’ta ordunun Musul’u terk etmesi gibi, Halep’te o anlamda bir ciddi geri çekilme var Esad açısından. Rusya ve İran’ın desteklerine rağmen kan kaybediyor. Lübnan-Suriye sınırında da muhalifler çok ilerledi.