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CHP'nin 'Türkiye Suriye'ye girecek' iddiasına AKP'den yanıt

Enerji Bakanı Taner Yılmaz, 'kaynak açıklansın' dedi

07 Mayıs 2015 17:17

Enerji Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in 'Türkiye, Suriye'ye girecek' iddiası hakkında konuştu. Yıldız yaptığı açıklamada, "Kaynaklarını açıklasın. Kendisine kaynaklarını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyorum" dedi. 

Bakan Yıldız doğalgaz fiyatlarının artması hakkında da açıklamalarda bulundu.

Enerji Bakanı Yıldız, "Bu rapor denetim raporu değildir, tespit raporudur. Raporun hukuki bağlayıcılığı yok. Dünyadaki her gelişmeyi takip ediyoruz. Daha ucuza gaz alma çabamız devam decek" dedi. 

 

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