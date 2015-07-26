CHP'nin Suruç raporu: IŞİD, en büyük lojistik desteği Türkiye'den sağlıyor

Suruç'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına katliam sonrasında olay yerinde inceleme yapan CHP heyeti bir rapor yayımladı. Raporda IŞİD'in geniş bir coğrafyada örgütlendiğine dikkat çekilerek, "2011 yılından itibaren de bu örgütlenmeye en büyük lojistik destek Türkiye'nin denetimsiz sınırlarından sağlanmaktadır " iddiası yer aldı.

CHP heyetinin hazırladığı detaylı raporda, patlamanın yaşandığı kültür merkezi ve girişindeki aramaya HDP'li yetkililerin izin vermedikleri belirtildi. Raporda, patlamadan bir gece önce ilçe kaymakamı ile HDP İlçe Eşbaşkanlarının toplantı yaptığı ve bu toplantıda HDP'li yöneticilerin "siz karışmayın, biz sakince hallederiz" dediği, bu sözlerin kaymakam tarafından heyete ifade edildiği bilgisine de yer verildi.

Olayın gelişimine neden olan temel faktörlerden birinin istihbarat zafiyeti olduğu savunulan raporda, çözüm önerileri arasında, TBMM'de bir araştırma komisyonu kurularak IŞİD faaliyetlerinin tespit edilmesi ve Türkiye sınırları içinde IŞİD yapılanmasının tamamen yok edilmesi için kapsamlı bir iç güvenlik stratejisi oluşturulması gerektiği ifade edildi.