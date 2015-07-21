CHP’nin Suruç heyetinden: Antep ve Hatay’da bir eylem bekleniyordu

32 vatandaşın bombalı saldırıda hayatını kaybettiği Suruç’ta iki günlük izlenimlerini sürdüren CHP heyetinden Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, bunun sıradan ve rastgele bir eylem olmadığını söyledi. “İnce ince plan yapılmış. Destek alınarak yapılmış, çok profesyonelce, hesaplı kitaplı bir eylem” diyen Şeker, Bölgede bu tür bir eylem beklentisinin Gaziantep ve Hatay için olduğuna dikkat çekti. Şeker, “İstihbarat bilgileri bölgede bir eylem olacağı yönündeydi. Gaziantep ve Hatay için bir eylem olabilir deniliyordu. Ciddi uyarılar vardı. Son açıklamalar da bunu gösteriyordu. Suruç’ta beklenmiyordu. Çünkü, burası asker ve polis tarafından çok korunaklı bir yer. Suruç çok denetlenen bir yer” dedi.

Antep’te sabaha kadar cesetlerin kimlikleri tespit çalışması

Aynı zaman doktor olan CHP’li Şeker, adli tıpta sabaha kadar ölenlerin kimlik tespiti çalışması yapıldığını anlattı. Beden bütünlüğünü koruyanların bile kimliklerinin çok zor belirlendiğini söyleyen Şeker, paramparça olan 13 kişinin kimliklerinin ancak DNA sonuçlarıyla anlaşılacağını ifade etti. Ailelerin sabaha kadar adli tıbbın önünde beklediğini ve derin bir acı yaşandığını da söyleyen Şeker, çocuklarının durumu için kendisini arayan aileleri kötü haberleri veremediğini söyledi.

Şeker’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Bu eylemin bir günde yapıldığı söylenemez. Çok profesyonelce yapılmış. Bu çocukların gelecekleri, hangi gün ve saate gelecekleri her şey hesaplanmış. Basın toplantısı yapacakları saate kadar belirlenmiş. Sıradan ve rastgele bir eylem değil. Gideyim orada bir bombalama eylemi yapayım gibi değil. Suruç, beklenen bir yer de değil. Oranın asker ve polis denetimi çok yoğun."