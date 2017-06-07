CHP'nin Şırnak'taki kazaya ilişkin önerisi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurul'un onayına sunulan grup önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, yaşanan kazadan sonra kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

Çiçek, "Başta ABD olmak üzere terör örgütü PKK'nın uzantılarına temin edilen güdümlü uçaksavar füzeleri ve uçaksavar silahları ne yazık ki pilotlarımızı, helikopterlerimizi büyük ölçüde tehdit etmektedir. İşte bu nedenle değişik rotalardan uçuş, alçak uçuş ve gece uçuşları bir noktada bu tehdite karşı kaçınılmaz hale gelmiştir." diye konuştu.

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. İlk yapılan incelemede helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilimhattı arasında yaklaşık 200 metre olduğunun belirlendiğini aktaran Beyazıt,"Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üzerinde sarktığı tespit edilmiştir. Doğu ve Güneydoğu'da füze ve uçaksavar tehdidi nedeniyle helikopterlerin alçaktan uçmaları ve sarp arazilerden kalktıkları için yüksek gerilim tehlikeleriyle karşılaşmaları mümkündür" ifadesini kullandı.

Kazada şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın dayısının oğlu olduğunu belirten Beyazıt, Tümgeneral Aydın'ın Kato Dağı bölgesinde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda adının sıkça duyulduğunu ve terör örgütlerine yönelik pek çok operasyonda yer aldığını, bu operasyonlarda silah arkadaşlarıyla birlikte terör örgütlerine ağır darbeler vurduğunu söyledi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Türkiye'nin ağır ve bir o kadarda meşakkatli bir terörle mücadele sürecinden geçmekte olduğunu belirterek, "Neden? Çünkü ülkenin ahtapot misali çok kollu bir terör sarmalı ile karşıkarşıya kaldığını görmekteyiz. Bir yanda DHKP-C, PKK/YPG/PYD, IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerinin hain tuzakları ve eylemleri, öte yandan ise NATO üyesi sözde müttefik ülkelerin son zamanlarda dış politikalarda Türkiye'yi yalnızlığa itme ya da izolasyona tabii tutma örneğinde net bir şekilde görmekteyiz." dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, kazaya ilişkin kaza kırım ekibinin rapor çalışmalarının devam ettiğini belirterek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.