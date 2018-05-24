CHP'nin seçim sloganı belli oldu: Millet için geliyoruz!

CHP’nin 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanacağı sloganı belli oldu. CHP afişlerde “Millet için geliyoruz!” sloganını kullanacak.

CHP, 24 Haziran’daki seçimlerde kullanacağı slogan ve logosu belirledi. CHP, seçim döneminde 'Millet İttifakına' da vurgu yaparak, “Millet için geliyoruz!” sloganını kullanacağı belirtildi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan trend topic olan kampanyaya atıfla “Artık Tamam” sözü de logo olarak kullanılacağı kaydedildi.

CHP ambleminin altında “EVET” yazısı da görsel olarak afişleri süsleyeceği belirtildi.