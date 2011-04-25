-CHP'NİN SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Kadıköy'de CHP'nin seçim irtibat bürosu ile bir iş yerinde molotofkokteylli saldırılar sonucu maddi hasar meydana geldi. Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde bulunan CHP seçim irtibat bürosu ile bir iş yerine gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteyli atıldı. İrtibat bürosu ve iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Seçim irtibat bürosu ve iş yerinde maddi hasara yol açan saldırıları gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.