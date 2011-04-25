T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'NİN SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI İSTANBUL (A.A)

25 Nisan 2011 13:47

-CHP'NİN SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Kadıköy'de CHP'nin seçim irtibat bürosu ile bir iş yerinde molotofkokteylli saldırılar sonucu maddi hasar meydana geldi. Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde bulunan CHP seçim irtibat bürosu ile bir iş yerine gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteyli atıldı.  İrtibat bürosu ve iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Seçim irtibat bürosu ve iş yerinde maddi hasara yol açan saldırıları gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24