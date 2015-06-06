CHP'nin seçim aracı kaza yaptı, ilçe başkanı hayatını kaybetti

CHP'nin Erzurum'da seçim çalışmalarını yürüttüğü cip kaza yaptı. Cipte bulunan CHP Yakutiye İlçe Başkanı 27 yaşındaki Yavuz Selim Yıldız öldü.

Kaza, bugün saat 05.30 sularında merkez Palandöken İlçesi'ndeki Gazino Kavşağı'nda meydana geldi. CHP'nin 1'inci sıra milletvekili adayı Gonca Aytaş'a destek veren ve beraber ilçelere giden Murat Toptaş yönetimindeki beyaz renkli 06 DL 2747 plakalı cip kavşağı dönerken devrildi. Cipte bulunan Yıldız kaza yerinde ölürken, Cansu Aydın ve Seda Kabasakaloğlu yaralandı. Yaralılar Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Toptaş ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA'nın haberine göre, CHP'nin birinci sıra milletvekili adayı Aytaş, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaşamını yitiren Yıldız'a rahmet diledi. Aytaş, rögarın patladığını ve yolda meydana gelen kayganlaşmadan dolayı kazanın olduğunu belirterek "Aynı yolda bugün aralıklarla farklı araçlarda kaza yaptı. Acımız çok büyük. Yavuz Selim, seçim çalışmalarımızda sürekl bize destek oldu. Allah ailesine sabır versin" dedi.