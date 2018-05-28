CHP'nin profesör milletvekili adaylarına itiraz edilmişti; YSK kararını verdi

KHK ile görevlerinden ihraç edilen CHP'nin milletvekili adayları İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın ve Cihangir İslam'ın milletvekili adaylıkları için YSK'ya yapılan itiraz reddedildi. Kaboğlu, Taşkın ve İslam seçime katılabilecek.

24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği, Prof. İbrahim Kabaoğlu'nun da aralarında bulunduğu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 profesör için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edildi.

Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi.

Vatandaşın başvurusunu değerlendiren YSK, itirası reddetti. Kaboğlu, Taşkın ve İslam 24 Harizan seçimine katılabilecek.