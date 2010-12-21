T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'NİN PM SEÇİMİ YSK'YA TAŞINDI  ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 12:06

-CHP'NİN PM SEÇİMİ YSK'YA TAŞINDI  ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Bazı CHP'liler, partinin 15. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi'nin kadın kotasının hesaplanma yöntemine ilişkin itirazını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) da yaptı.  Partililerin daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine, YSK'ya başvurdu. İtirazda, yüzde 25 olan kadın kotasının, 68 kişilik blok listede ve 12 üyenin seçildiği 18 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde ayrı ayrı uygulanması gerektiğini savunuldu. YSK'ya yapılan başvurunun da ''aynı gerekçeyle'' olduğu belirtildi.  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partilerin organlarının seçimiyle ilgili itirazları ilçe seçim kurulları karara bağlıyor. Parti organ seçimleriyle ilgili ilçe seçim kurulu kararları kesin nitelik taşıyor ve karara karşı itirazda bulunulamıyor. Ancak ''tam kanunsuzluk'' gerekçesi gösterilerek, ilçe seçim kurulu kararına karşı YSK'ya itirazda bulunulabiliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24