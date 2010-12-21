-CHP'NİN PM SEÇİMİ YSK'YA TAŞINDI ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Bazı CHP'liler, partinin 15. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi'nin kadın kotasının hesaplanma yöntemine ilişkin itirazını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) da yaptı. Partililerin daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine, YSK'ya başvurdu. İtirazda, yüzde 25 olan kadın kotasının, 68 kişilik blok listede ve 12 üyenin seçildiği 18 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde ayrı ayrı uygulanması gerektiğini savunuldu. YSK'ya yapılan başvurunun da ''aynı gerekçeyle'' olduğu belirtildi. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partilerin organlarının seçimiyle ilgili itirazları ilçe seçim kurulları karara bağlıyor. Parti organ seçimleriyle ilgili ilçe seçim kurulu kararları kesin nitelik taşıyor ve karara karşı itirazda bulunulamıyor. Ancak ''tam kanunsuzluk'' gerekçesi gösterilerek, ilçe seçim kurulu kararına karşı YSK'ya itirazda bulunulabiliyor.