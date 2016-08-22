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CHP'nin MYK'sında gündem Gaziantep: Kılıçdaroğlu, Güneydoğu'ya gidecek

"Teröre karşı birlik ve beraberlik sonuna kadar savunulmalı"

22 Ağustos 2016 03:30

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Parti Genel Merkezi'nde, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin ise yaralandığı Gaziantep'teki terör saldırısının değerlendirildiği toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

CNN Türk'ün haberine göre, terör eylemlerinin asla kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan toplantıda, teröre karşı birlik ve beraberliğin sonuna kadar savunulması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda, Suriye'de yaşanan iç savaşın biran önce sona erdirilerek bölgenin güvenli hale getirilmesinin önemine işaret edildi.

Bir taraftan PKK'nın diğer taraftan ise IŞİD'in hedefinde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının, CHP'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu belirtilen toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gelecek günlerde bölgeye ziyaret gerçekleştirmesi değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun bugün Başbakan Binali Yıldırım ile yapacağı görüşmeye ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

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