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CHP’nin MYK üyeleri belli oldu; Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke

Genel Sekreter koltuğuna Kamil Oktay Sındır oturdu

24 Ocak 2016 12:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) görev alacak Parti Meclisi üyelerini belirledi. 

12 Genel Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekter’den oluşan MYK’daki görev dağılımı şöyle:


Veli AĞBABA (İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları)
 
Erdal AKSÜNGER (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
 
Zeynep ALTIOK (İnsan ve Doğa Hakları)
 
Tekin BİNGÖL (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)
 
Selin Sayek BÖKE (Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü)
 
Çetin Osman BUDAK (İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri)
 
Yasemin Öney CANKURTARAN (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
 
Lale KARABIYIK (Sosyal Politikalar)
 
Ahmet Haluk KOÇ (İdari ve Mali İşler)
 
Bülent TEZCAN (Hukuk ve Seçim İşleri)
 
Seyit TORUN (Yerel Yönetimler)
 
Öztürk YILMAZ (Dış İlişkiler)
 

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