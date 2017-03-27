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CHP'nin muhtarlar toplantısına soruşturma!

"Türkiye’de görünen bir baskıcılık, tek adam düzeni gelmeden uygulamaya girmiştir"

27 Mart 2017 19:39

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kahvaltılı toplantısına katılan 50 muhtar hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmaya tepki gösteren Okay, "Devletin bürokratları, kamu görevlileri, geçmişte siyasal iktidara yandaşlık yapanların ağır bedeller ödediklerini unutmasınlar" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay'ın, İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile birlikte 21 Mart Salı günü Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla yaptığı kahvaltılı toplantı hakkında soruşturma açıldı.

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı, Okay’ın bu kahvaltılı toplantısına katılan 83 muhtardan Gülşehir’li 50 muhtara soruşturma başlattı. 'İzinsiz toplantı yapmak' iddiasıyla açılan soruşturmada, Gülşehir Emniyet Müdürlüğü, muhtarlara soruşturmayı tebliğ ederek, ifadelerine başvurdu.

Muhtarlarla kahvaltı toplantısına soruşturma açılmasını sert sözlerle eleştiren Okay, “Türkiye’de görünen bir baskıcılık, tek adam düzeni gelmeden uygulamaya girmiştir. ‘Hayır’ı engellemek için devletin tüm kurumları devrededir. Tüm bunlara rağmen Anayasa referandumunda ‘hayır’ çıkacaktır” dedi.

Baskı rejimini uygulamak isteyenlerin, bunun tarihi sorumluluğundan kurtulamayacağını söyleyen Okay, “Devletin bürokratları, kamu görevlileri, geçmişte siyasal iktidara yandaşlık yapanların ağır bedeller ödediklerini unutmasınlar. Geçmişin bir kısım hakim ve savcılarının cezaevinde özgürlükleri kısıtladıkları için, hukuk dışı uygulamalarda bulundukları için, hem mesleklerinden hem hüviyetlerinden yoksun kaldıklarını kimse unutmasın” sözleriyle tepki gösterdi.

 

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