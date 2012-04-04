CHP’nin milletvekilliği düşürülen Ekrem Bilek Meclis’e başvurdu

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Merve Kavakçı’nın özlük haklarının iadesi için TBMM’ye yaptığı başvuru yolu açtı. 2003 seçimlerinde CHP’nin Doğan köy yüzünden milletvekilliği düşürülen Ekrem Bilek milletvekilliği hakkının iadesini için TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

Avukatı Diyaeddin Temiz aracılığıyla komisyona gönderdiği dilekçesinde Bilek, Anayasa’nın 76. Maddesinde belirtilen milletvekili seçilme yeterliliğine haiz bir şekilde 03 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde CHP’den Siirt milletvekili adayı olduğunu ve seçildiğini ve yemin ettiğini anlattı. Dilekçe de, “ 14 Kasım 2002 Perşembe günü TBMM’nin saat 21.12’de açılan üçüncü oturumunda Anayasanın 81’inci maddesinde düzenlendiği şekilde müvekkilim and içmiş, TBMM üyeliği ve yasama görevine başlamıştır. Nitekim milletvekili dokunulmazlığından istifade etmiş ve özlük hakları bir milletvekili şeklinde düzenlenmiştir”.

‘Milletvekilliğini TBMM değil YSK düşürdü’

Anayasanın 84’üncü maddesinde milletvekilliğinin hangi koşullarda düşürüleceğinin belirlendiğine dikkat çeken avukat Temiz dilekçede şu görüşlere yer verdi:

“Müvekkillimin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin anayasada herhangi bir düzenleme olmadığı gibi, düşürülmesi de Genel Kurulca olmamıştır, YSK kararınca olmuştur. Ve YSK Cumhuriyet tarihinde ilk kez genel seçimden sonra bir ildeki seçimleri iptal ederek, şu gerekçe ile üç milletvekilinin milletvekilliklerini düşürdü.

Halkın iradesiyle milletvekili seçilen kişilere ilişkin TBMM’nin yapmış olduğu düzenlemeleri yakından takip etmekteyiz. 2011 seçimleri sonrası tutuklu sekiz milletvekilinin özlük haklarından yararlanmalarına, ödenek ve yolluklarının verilmesine Başkanlık Divanınca karar verilmişti.

Müvekkilimin durumunun demokratik ülkelerde olmaması gereken bir hukuksuzluğun giderilmesi sonucu oluşmuş mağduriyet olduğu kanısındayız. Gerek seçimlerin iptali, gerekse de sonrasında yaşananlar dünya genelinde benzeri bulunmayan bir örnektir. Meclisin olağan veya olağanüstü dönemlere ilişkin anti demokratik uygulamalara ilişkin demokrasiyi kuvvetlendirici düzenlemeler yapmasını demokrasimizle yüzleşme ve yeni anayasa hazırlığı için olumlu görüyoruz.

‘Milletvekilliği hakkı verilsin’

Meclisin demokrasimizle yüzleşme hareketinde müvekkilime 3 Kasım 2002’de kullanılan her oyun temsil ettiği siyasi tercihin parlamentoya yansımamasının tam ve gerçek demokratik temsili gerekliliğinde değerlendirilmesini ve demokrasimizle yüzleşmeye yeni cesaretler dâhil etmesini ümit ediyoruz.

Müvekkilim Ekrem Bilek’in Türkiye’nin tam ve gerçek demokrasi peşinde koşma gayretlerine olan inancından dolayı 03 Kasım 2002 tarihinde kazandığı milletvekili hakkının olağanüstü işleyen süreç sonrası halkın temsiliyetinin kaybedilmesiyle zedelenen milletvekilliği onurunun kurtarılması, halkın kendi kendini yönetmesi için seçtiği temsil makamının üstünlüğü, siyasi itibarının insan onuruna ve tam ve gerçek demokrasi kültürüne yaraşır kazanılmış hakkının, milletin vekilliği hakkının iadesini istiyoruz”.

Ne olmuştu:

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köy'de sandık kurullarının oluşturulmaması, bir sandığın kırılmış, üç sandıkta kayıtlı 706 seçmenin bulunması ve köylülerin köylerine hizmet götürülmemesini gerekçe göstererek seçimleri boykot etmeleri nedeniyle oy kullanmadıklarından YSK kurulunca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 39/2 - 3. maddesi gereğince seçim işlemleri nedeniyle Siirt seçimlerinin iptali kararlaştırılmıştı.