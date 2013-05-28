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CHP'nin Melih Gökçek'li afişlerine avukat baskını

Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek fuarda kendisiyle ilgili yer alan bir afişin kaldırılması için fuar alanına avukatlarını gönderdi

28 Mayıs 2013 22:24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in avukatları, bir afişte Gökçek'in 'Pinokyo' olarak tasvir edildiği 'Sosyal Demokrat Belediyeler Hizmet ve Proje Fuarı'nı bastı.

İstanbul CNR'da düzenlenen olan 'Sosyal Demokrat Belediyeler Hizmet ve Proje Fuarı'na ülke genelinde birçok CHP 'li belediye katıldı.

Fuarın bu ilk gününde ise ilginç bir olay yaşandı. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek fuarda kendisiyle ilgili yer alan bir afişin kaldırılması için fuar alanına avukatlarını gönderdi.

Avukatlar ile fuarda görevli bazı CHP’liler arasında tartışma çıktı. Gökçek’in rahatsız olduğu afişte Gökçek burnu uzamış Pinokyo olarak resmediliyordu. Afişte ayrıca, Gökçek’in cümlelerinin üstüne “Yalandan kim ölmüş” ibaresi

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