CHP'nin Meclis'te başlattığı 'Demokrasi Nöbeti' 13 saat sonra sona erdi

Meclis' te devam eden iç tüzük değişikliği teklifi görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekillerinin söz konusu değişikliklere karşı meclisi terk etmeme eylemine başladılar. Eylem 13 saat sonra sona erdi.

CHP’li Özel Tüzük değişmeden bile milletvekillerinin konuşma hakkının elinden alındığını vurgularken, CHP’den iç tüzük üzerine konuşmak isteyen 55 milletvekilinin 21’e indirildiğini paylaştı.

Nöbette neler yaşandı?

Yaşananlarla ilgili olarak Halk Tv’ye konuşan CHP’li Özel ” Tüzük değişmeden bile milletvekillerinin konuşma hakkını elinden aldılar. İç tüzüğün neler getirdiğini anlatmak, muhalefetin sesinin nasıl kesildiğini vurgulamak üzere CHP olarak Meclis’ten ayrılmama ve konuşturmadıkları bütün milletvekillerimizi teker teker süresiz olarak konuşturma kararı aldık. Söz sırasını konuşmayan arkadaşlarımız arasından kura ile belirliyoruz.Parlamentoda demokrasi nöbetindeyiz. Bu iç tüzük değişikliğinin neler getireceğini kamuoyuna sunmak istiyoruz” yorumunda bulundu.

Meclis’in aydınlatmalarını düşürdüklerini dile getiren CHP’li Özel, kendi ışıklandırmalarının ve mikrofon sistemlerinin de açık olduğunu paylaştı.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "TBMM'yi terk etmiyoruz. Muhalefetin konuşma hakkını gasp edenlere karşı direniyoruz." diyerek şunları söyledi:

"Muhalefetin konuşma hakkını elinden alan yasa tasarısını getiren AKP bugün iç tüzük görüşmelerini tamamladı ve bu iç tüzük geçtiği zaman muhalefetin mecliste konuşma hakkı neredeyse sıfırlanacak. Buna karşı bizler de parlamentoyu terk etmeme ve parlamentoda bulunma eylemine başladık. Şu anda mecliste kimse yok, biz muhalefetin halk adına konuşma hakkını kullanmak adına burayız, 24 saat boyunca olacağız, hiçbir şekilde buradan ayrılmayacağız. Geç saat de olsa, uykusuz da kalsak, burada bu hakkımızı hep berbaber kullanacağız. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyoruz ve bu iç tüzük görüşmesini, getirilen iç tüzüğü reddediyoruz, kabul emiyoruz. Kesinlikle sonuna kadar halk adına brada konuşma hakkımızın kısıtlanmasına karşı direnişimizi artırarak, büyüterek devam edeceğiz. Buradayız meclisteyiz, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz."