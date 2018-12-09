CHP'nin masasındaki son anket

CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçimlere yönelik kamuoyu araştırmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede özel bir şirkete yaptırılan ve kasım ayını kapsayan anketin sonuçları kısa süre önce parti genel merkezine ulaştı.

Siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre küçük değişimler oldu.

Buna göre, AKP’nin oyu 42.2, CHP oyu 23.3 olarak hesaplanırken, MHP’nin oy oranının 12.4’e yükseldi.

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın aktardığına göre İyi Parti ise 9.3’e geriledi. Aynı araştırma şirketinin bir önceki araştırmasında CHP’nin oy oranı 25.4 olarak hesaplanırken son anketteki oranın 23.3’e gerilemiş olması dikkati çekti.

Milliyet’in haberinde HDP’nin oy oranına dair bir bilgi yer almadı.