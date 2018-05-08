"CHP'nin manifestosunda, AKP'nin çalamayacağı birçok vaat yer alacak"

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün (7 Mayıs 2018) toplandı. Toplantıda seçim bildirgesi, seçim programı ve kampanyası ile milletvekilliği başvuruları masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre MYK’de CHP’nin seçim bildirgesine son şekli verildi. Manifestoda uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasa dahil, “AKP’nin çalamayacağı” birçok vaadin yer alacağı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre bildirgede, Türkiye’nin beş temel sorunu olarak tanımlanan “dış politika, eğitim, ekonomi, demokrasi ve toplumsal barış’’ başlıkları detaylarıyla ele alındı. Bildirgede, kuvvetler ayrılığı ilkesi, hukukun üstünlüğü, yargının tam bağımsızlığı, parlamenter sistemin güçlendirilmesi temelinde oluşturulacak, toplumsal uzlaşıya bağlı yeni bir anayasa vaadinin yer alması kararı alındı.

Adalet için özel çalışma

Anayasanın detaylarında, yüzde 10 barajının kaldırılmasının, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, ‘Hâkimler Kurulu’, ‘Savcılar Kurulu’ şeklinde ikiye ayrılmasının, Adalet Bakanlığı müsteşarının yargı kurumlarında yer almamasının, yargının üzerindeki yürütme vesayetinin tamamen ortadan kaldırılması ile hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının yer alacakğı belirtildi.

Bildirgeye kendi alanlarında katkı sunduğu parti kurmayları, bugüne kadar asgari ücretten taşerona kadar CHP’nin daha önce ‘çalınan’ birçok vaadi bulunduğuna dikkat çekerek, ‘çalınması mümkün olmayan’ bir bildirge hazırlayacaklarını kaydetti.

CHP’nin 30 Nisan’da başlayan milletvekili başvuruları da sona erdi. Parti kaynakları yaklaşık 2 bin kişinin milletvekilliği için başvuruda bulunduğunu belirtti. ‘Baskın’ seçim nedeniyle önseçim yapılmayan CHP’de adaylar merkez yoklamasıyla belirlenecek. Kılıçdaroğlu’nun hazırlayacağı 600 kişilik milletvekili listesi PM onayına sunulacak.

24 Mayıs

Bildirge, milletvekillerinin belirlenmesinin ardından 24 Mayıs günü Congresium’da düzenlenecek bir programla 600 adayın tanıtımı ile birlikte halkla paylaşılacak.

İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili

İyi Parti’ye geçen 15 milletvekilinin 21 Mayıs’a kadar dönüş yapması planlanıyor. Kampanyanın, İnce, Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan’ın 81 ilde yapacağı mitinglerle birlikte yürütüleceği öğrenildi.

Aynı gün 3 miting

Aynı gün üç miting olabilecek, Kılıçdaroğlu ise genelde salon toplantılarına ağırlık verecek.

Kılıçdaroğlu-İnce zirvesi

Cumhurbaşkanı adayı ile Genel Merkez’in kampanyasındaki koordinasyonu Engin Altay’ın sağlayacağı belirtilirken dün MYK toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, İnce, Altay, Tezcan ve Haluk Koç’un Genel Merkez’de bir araya gelerek kampanya süreci ve propagandayı konuştuğu öğrenildi.

Yok ettiğini vadediyor

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, basın toplantısı düzenledi. Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı manifestoyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Erdoğan, manifestosunu açıklamış. Yüz yılın komedisi. Manifestosunda adalet ve özgürlük vaat ediyor, dar gelirliler rahatlayacak diyor. 16 yılda neyi yok etmişse onu vaat ediyor. Yok edenden çözüm çıkmaz. Yok edenin vaadine kanılmaz. En yakın dava arkadaşının aday olma ihtimalinden korkarak helikopterle Genel Kurmay Başkanı’nı gönderenden demokrasi çıkar mı? Onların bu millete verecekleri sadece askeri vesayet zulüm zorbalık ve acıdır.”

"HDP neden yok?" eleştirisine yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Radyo Viva’da bir programa katılarak gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. “Millet İttifakı”nda HDP’nin yer almamasına ilişkin eleştirilere ilişkin olarak şöyle dedi:

“CHP, sıfır baraj ittifakı olsun diye inanılmaz gayret gösterdi. Ama, bugünden sonra dönüp işin o kısmını konuşma günü değil. Tayyip Erdoğan’ın HDP’lilere, HDP’nin genel başkanına ne yaptığı ortadadır. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında da, CHP’nin iktidarında da tutuklu milletvekili, tutuklu siyasetçi sorunu kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. İstanbul’da İYİ Parti’nin seçim standına yapılan saldırıda Bahçeli’nin ‘FETÖ’cü karalamasının da hatırı sayılır payı olduğuna işaret eden Özel, “İmza atanlar FETÖ’cü dersen, standın başında bulunan suçsuz günahsız insanları yalandan hedef gösterirsin. Ülkede gerçekten bağımsız yargı olsa, Bahçeli hakkında derhal işlem yapılması lazım."