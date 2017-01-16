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CHP'nin Kıbrıs haritasını eski KKTC Cumhurbaşkanı yalanladı

"CHP yeni yönetimiyle artık Kıbrıs’ta çözümsüzlük siyasetini terketti derken, bu sahte harita da nereden çıktı dersiniz?”

16 Ocak 2017 16:39

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gösterdiği Kıbrıs haritasını yalanladı.

Öztürk Yılmaz, söz konusu haritayı göstererek "Kıbrıs'ı basbayağı satıyorsunuz" demişti.

Ocak Medya'nın haberine göre; Talat, Öztürk Yılmaz'ın gösterdiği haritayı yalanlayarak “Şimdi, yani, tam da CHP yeni yönetimiyle artık Kıbrıs’ta çözümsüzlük siyasetini terketti derken, bu sahte harita da nereden çıktı dersiniz?” dedi.

"Satıyorsunuz"

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyunda söylüyor ama Cenevre’de verilen harita var, yüzde 29,2 ve hâlâ bunu da Rumlar kabul etmemiş, ‘Daha ineceksiniz’ diyor. Bu verilen yerlere 100 bin Rum’un yerleştirileceğini sağır sultan bile duydu. Bunun dışında KKTC’de kalacak topraklara da mülkiyet çerçevesinde 50-60 bin Rum’un geleceğini de herkes biliyor. Ya neyi saklıyorsunuz? Çıkın deyin ki, ‘Biz vermiyoruz’, dağıtın masayı"

 

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