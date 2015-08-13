CHP'nin kedisi Şero seçim kampanyasına başladı

CHP Genel Merkezi'nde yaşayan kedi Şero adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim kampanyasını başlatıyoruz" denildi.

Son dönemde tweet’leriyle dikkat çeken CHP Genel Merkez binasında yaşayan kedi Şero, bu kez de Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesini yorumladı.

Şero, “Seçim kampanyasını başlatıyoruz” şeklindeki tweet’iyle iki lider arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığına işaret etti.

Özellikle son dönemde zaman zaman tartışmalar da yaratan paylaşımlar yapan @SeroChp hesabını kimin yönettiği bilinmiyor.

İşte Şero'nun attığı tweet'ler: