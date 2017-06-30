CHP'nin kamp alanında "Karımı rahatsız ediyorlar" gerginliği; provokasyon uyarısı yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi’nde kurulan kamp alanında karavanında dinlenmeye çekildiği sırada bir grup vatandaşla partililer arasında arbede yaşandı. Bir şahsın "Karımı rahatsız ediyorlar" diyerek bağırmasının ardından çıkan başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Araya jandarma girdi ve şahsı kamp yerinden uzaklaştırdı. Kamp içinde "Bu provokasyon, dikkat edin" uyarında bulunuldu.

Jandarma ve emniyet güçlerinin barikatlarla çevirerek geniş güvenlik önlemi aldığı kamp alanına eşiyle birlikte gelen bir kişi "Karımı rahatsız ediyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada alanda bulunan partililer küfürler savuran kişiyi itikleyerek barikatlarla çevrili olan kamp alanından dışarıya çıkardı.

Bu kişinin direnmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Karışıklık anında bazı kişiler partililere, "Bu provakasyon, dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu. Olaya müdahale eden jandarma ve polis ekipleri daha sonra bu kişi ile beraberindeki kadını kamp alanından uzaklaştırdı.

Güneş altında yürüyüş

Öte yandan dün Düzce’nin Gümüşova İlçesi’nde başlayan yürüyüş Sakarya’nın Hendek İlçe girişinde son buldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yürüyüş sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Güzergahta yol kenarında bulunan vatandaşlar alkışlarla, araçlarıyla yoldan geçenler ise yavaşlayarak kornalarıyla destek verdi.

Güneş yapılan yürüyüşte Kemal Kılıçdaroğlu su içerek ferahlamaya çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Hendek İlçe girişindeki kamp alanına gelindiğinde karavana geçerek dinlendi. Kılıçdaroğlu bu sabah yürüyüşe yeniden başlayacak.

Kılıçdaroğlu'nden mesaj

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Adımlarım tek bir mağdurun bile sesi olabilmişse, gözü yaşlı bir ananın ya da gencin içindeki umudu büyütebilmişse, ne mutlu bana" dedi. (DHA)