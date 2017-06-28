CHP'nin kamp alanına gübre döken sürücü gözaltına alındı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ''Adalet Yürüyüşü''nde mola verdiği Düzce'deki kamp alanının önüne bir kamyondan gübre döken sürücü ve iki arkadaşı gözaltına alındı. Sürücüye 3 bin lira da ceza kesildi.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 13’üncü gününün sonunda Düzce’nin Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda mola verdi. Mola sonrası akşam saatlerinde bir kamyon tarafından yola gübre döküldü.

Sürücü kaçarken yola dökülen gübre kepçe ile temizlendi





Yenişehir Belediyesi, yol sulama aracı ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleriyle yolu yıkadı. Vatandaşlar ise dökülen gübreye tepki gösterdi.



Polis ekipleri yola gübre dökerek alandan kaçan kamyon sürücüsünü yakaladı. Araç sürücüsüne farklı maddelerden 3 bin lira ceza kesilirken, İ.Ç., S.A.S., ile S.A. gözaltına alındı. 3 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.