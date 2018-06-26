CHP'nin kalesinde AKP daha fazla milletvekili çıkardı

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın'da ortaya çıkan durum dikkati çekti. İl genelindeki oy oranında CHP birinci sırada olmasına rağmen ittifak oylarının sayımının ardından AKP bu ilde CHP'den daha fazla sayıda milletvekili çıkardı. Bu durum Türkiye genelinde tek olma özelliği taşıyor.

24 Haziran seçimlerine ittifakla giren partiler vekil dağılımında bazı bölgelerde avantaj sağlarken bazı bölgelerde de bu avantajı kullanmadı. Özellikle CHP bazı bölgelerde Saadet Partisi’nin oyları ile vekil sayısında avantajı elde etti. Ancak CHP’nin kalesi olarak bilinen Aydın’da yapılan ittifaklar sonucunda CHP, AK Parti’ye bir vekil kaptırdı. Türkiye sonuçlarında oy oranına göre vekil sayısının değişiklik gösterdiği tek il olarak Aydın seçim sonucu ile dikkat çekti.

CHP'nin kalesinde AKP vekil sayısında öne geçti

CHP Aydın’da yüzde 33,9 oy oranı ile birinci parti çıktı. AKP ise yüzde 32,5 ile ikinci parti, İyi Parti 14,8 ile üçüncü parti, HDP yüzde 9,4 ile dördüncü parti, MHP ise yüzde 8,1 oy oranı ile beşinci parti oldu. Saadet Partisi ise yüzde 0,7 ile altıncı parti oldu. Bu sonuçlar neticesinde Millet İttifakı yüzde 49,4, Cumhur İttifakı ise yüzde 40,6 oy oranına sahip oldu. Milletvekili dağıtımında uygulanan D’hondt sistemi ile AKP 4 vekil çıkarttı. MHP yeterli oya ulaşamadığı için vekil çıkartamazken CHP’nin oluşturduğu ittifakta İyi Parti vekil çıkartacak kadar oy alınca 1 vekil kazandı. Bu durumda CHP birinci çıktığı ilde vekil dağılımı sonucu temsilde ikinci parti oldu.