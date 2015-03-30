CHP'nin İstanbul ön seçiminde kim ne kadar oy aldı, kimler liste dışı kaldı?

CHP'nin ön seçimlerinde sürpriz sonuçların çıktığı İstanbul 2. Seçim Bölgesi'nde, milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Melda Onur ile Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yarıştı. Önce listeye giremedi iddialarıyla gündeme gelen ön seçimin iddialı isimlerinden Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre 5. sırada yer aldı. Bu sıralamayla Sarıgül'ün milletvekilliği ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Melda Onur ise liste dışı kaldı. Aykut Erdoğan'ın birinci sırada yer aldığı sonuçlarda Dursun Çiçek'in ise ikinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti.
İstanbul 2. Seçim Bölgesi'nde Gamze İlgezdi birinci sıraya yerleşirken, Barış Yarkadaş ikinci sırayı Mahmut Tanal da üçüncü sırayı aldı.
Bu sonuçlara göre Sarıgül, İstanbul 2. Bölge'de 1,3,5,7 sıralar CHP Genel Merkezi kontenjanından seçildiği için 9. sıradan milletvekili adayı olabilecek. CHP'nin 2011 Genel Seçimleri'nden İstanbul 2. Bölge'den 9 milletvekiliği çıkardığı düşünülürse Sarıgül'ü zor bir seçim dönemi bekliyor.
İstanbul'da üç bölgede kesin olmayan sonuçlar şöyle:
1. numaralı seçim çevresi
1-Gamze İlgezdi: 25.520
2-Barış Yarkadaş: 25.496
3-Mahmut Tanal: 22.680
4-Oğuz Kaan Salıcı: 19.586
5-Onursal Adıgüzel: 18.122
6-Ali Özcan: 18.023
7-Metin Ağırman: 16.583
8-Kadir Gökmen Öğüt: 15.475
9-Cem Bektaş: 15.437
10-Birsen Demirel: 13.410
11-İrfan Karacan: 13.376
12-Berhan Şimşek: 13.372
13-Derya Şentürk: 12.191
14-Mustafa Can Ataklı: 11.931
15-Necdet Saraç: 10.861
16-Hasan Uzunyayla: 10.829
17-Osman Taney Korutürk: 10.769
18-İlkay Orhan: 10.700
19-Erkan Başboğa: 10.338
20-Nurettin Sarıbal: 10.127
21-İrfan Yıldız: 9.853
22-Hüsniye Kaya:9.770
23-Özgen Nama: 9.582
24-Süleyman Güzel: 9.582
25-Fatma Nur Serter: 9.434
26-Yaşar Hasan Yalçınkaya: 8.955
27-Doğan Çakmak: 8.947
28-Fahrettin Kayhan: 8.762
29-Umut Çakır: 8.553
30-Ali Kahriman: 8.399
2. numaralı seçim çevresi
1-Aykut Erdoğdu:20.972
2-Dursun Çiçek: 17.686
3-Gülay Arslan: 14.001
4-Didem Engin: 13.822
5-Mustafa Sarıgül: 12.684
6-Yüksel Kılıç: 12.470
7-Cengiz Alp: 12.336
8-Çetin Soysal: 12.021
9-Melda Onur: 11.952
10-Çigdem Anad: 11.894
11-Gül Yüksel: 11.805
12-Zeynel Öztürk: 11.578
13-İnan Güney: 10.237
14-Dursun Bulut: 9.880
15-Özgür Koçak: 9.821
16-Ercan Karakaş: 9.791
17-Güven Karataş: 9.367
18-Seyfullah Beysülen: 8.940
19-Mustafa Ozan Şer; 8.793
20-Cem Tüzün: 8.082
21-Mehmet Sevigen: 7.933
22-Hülya Güntaş: 7.354
23-Ahmet Kartalkanat: 7.351
24-Cemal Özdemir: 7.244
25-Pelin Yurdakul: 6.962
26-Tülay Bal: 6.781
27-Metin Karataş: 6.652
28-Ali Turan: 6.597
29-Şinasi Öktem: 6.569
30-Saniye Yurdakul: 6.526
3. numaralı seçim çevresi
1-İlhan Cihaner: 21.843
2-Ali Şeker: 16.969
3-Eren Erdem: 15.528
4-Zeynel Emre: 14.674
5-Sibel Özdemir: 14.098
6-Emine Emecan: 13.921
7-Efkan Bolaç: 12.799
8-Özgür Karabat: 12.140
9-Süleyman Çelebi: 11.803
10-Hüseyin Özkahraman: 10.745
11-Erhan Bozan: 10.498
12-Tülay Ateş: 10.434
13-Mehtap Albayrak: 10.382
14-Rıza Akpolat: 10.212
15-Hüseyin Aydoğdu: 9.637
16-Kemal Çebi: 9.290
17-Nurcan Şanlı: 9.040
18-Şahanım Meter: 8.988
19-Taşkan Uysal: 8.933
20-İbrahim Yener: 8.534
21-Yeğane Güley: 8.186
22-Hüseyin Aksu: 8.145
23-Kemal Deniz Bozkurt: 7.771
24-Selami Değirmenci: 7.433
25-Selçuk Hazinedar: 7.157
26-Ali Gökbulak: 6.826
27-Evrim Solmaz Decker: 6.738
28-Hikmet Çelik: 6.736
29-Necdet Ayaydın: 6.631
30-Rıdvan Budak: 6.603