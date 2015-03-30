CHP'nin İstanbul ön seçiminde kim ne kadar oy aldı, kimler liste dışı kaldı?

CHP'nin ön seçimlerinde sürpriz sonuçların çıktığı İstanbul 2. Seçim Bölgesi'nde, milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Melda Onur ile Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yarıştı. Önce listeye giremedi iddialarıyla gündeme gelen ön seçimin iddialı isimlerinden Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre 5. sırada yer aldı. Bu sıralamayla Sarıgül'ün milletvekilliği ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Melda Onur ise liste dışı kaldı. Aykut Erdoğan'ın birinci sırada yer aldığı sonuçlarda Dursun Çiçek'in ise ikinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti.

İstanbul 2. Seçim Bölgesi'nde Gamze İlgezdi birinci sıraya yerleşirken, Barış Yarkadaş ikinci sırayı Mahmut Tanal da üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçlara göre Sarıgül, İstanbul 2. Bölge'de 1,3,5,7 sıralar CHP Genel Merkezi kontenjanından seçildiği için 9. sıradan milletvekili adayı olabilecek. CHP'nin 2011 Genel Seçimleri'nden İstanbul 2. Bölge'den 9 milletvekiliği çıkardığı düşünülürse Sarıgül'ü zor bir seçim dönemi bekliyor.

İstanbul'da üç bölgede kesin olmayan sonuçlar şöyle:

1. numaralı seçim çevresi

1-Gamze İlgezdi: 25.520

2-Barış Yarkadaş: 25.496

3-Mahmut Tanal: 22.680

4-Oğuz Kaan Salıcı: 19.586

5-Onursal Adıgüzel: 18.122

6-Ali Özcan: 18.023

7-Metin Ağırman: 16.583

8-Kadir Gökmen Öğüt: 15.475

9-Cem Bektaş: 15.437

10-Birsen Demirel: 13.410

11-İrfan Karacan: 13.376

12-Berhan Şimşek: 13.372

13-Derya Şentürk: 12.191

14-Mustafa Can Ataklı: 11.931

15-Necdet Saraç: 10.861

16-Hasan Uzunyayla: 10.829

17-Osman Taney Korutürk: 10.769

18-İlkay Orhan: 10.700

19-Erkan Başboğa: 10.338

20-Nurettin Sarıbal: 10.127

21-İrfan Yıldız: 9.853

22-Hüsniye Kaya:9.770

23-Özgen Nama: 9.582

24-Süleyman Güzel: 9.582

25-Fatma Nur Serter: 9.434

26-Yaşar Hasan Yalçınkaya: 8.955

27-Doğan Çakmak: 8.947

28-Fahrettin Kayhan: 8.762

29-Umut Çakır: 8.553

30-Ali Kahriman: 8.399

2. numaralı seçim çevresi

1-Aykut Erdoğdu:20.972

2-Dursun Çiçek: 17.686

3-Gülay Arslan: 14.001

4-Didem Engin: 13.822

5-Mustafa Sarıgül: 12.684

6-Yüksel Kılıç: 12.470

7-Cengiz Alp: 12.336

8-Çetin Soysal: 12.021

9-Melda Onur: 11.952

10-Çigdem Anad: 11.894

11-Gül Yüksel: 11.805

12-Zeynel Öztürk: 11.578

13-İnan Güney: 10.237

14-Dursun Bulut: 9.880

15-Özgür Koçak: 9.821

16-Ercan Karakaş: 9.791

17-Güven Karataş: 9.367

18-Seyfullah Beysülen: 8.940

19-Mustafa Ozan Şer; 8.793

20-Cem Tüzün: 8.082

21-Mehmet Sevigen: 7.933

22-Hülya Güntaş: 7.354

23-Ahmet Kartalkanat: 7.351

24-Cemal Özdemir: 7.244

25-Pelin Yurdakul: 6.962

26-Tülay Bal: 6.781

27-Metin Karataş: 6.652

28-Ali Turan: 6.597

29-Şinasi Öktem: 6.569

30-Saniye Yurdakul: 6.526

3. numaralı seçim çevresi

1-İlhan Cihaner: 21.843

2-Ali Şeker: 16.969

3-Eren Erdem: 15.528

4-Zeynel Emre: 14.674

5-Sibel Özdemir: 14.098

6-Emine Emecan: 13.921

7-Efkan Bolaç: 12.799

8-Özgür Karabat: 12.140

9-Süleyman Çelebi: 11.803

10-Hüseyin Özkahraman: 10.745

11-Erhan Bozan: 10.498

12-Tülay Ateş: 10.434

13-Mehtap Albayrak: 10.382

14-Rıza Akpolat: 10.212

15-Hüseyin Aydoğdu: 9.637

16-Kemal Çebi: 9.290

17-Nurcan Şanlı: 9.040

18-Şahanım Meter: 8.988

19-Taşkan Uysal: 8.933

20-İbrahim Yener: 8.534

21-Yeğane Güley: 8.186

22-Hüseyin Aksu: 8.145

23-Kemal Deniz Bozkurt: 7.771

24-Selami Değirmenci: 7.433

25-Selçuk Hazinedar: 7.157

26-Ali Gökbulak: 6.826

27-Evrim Solmaz Decker: 6.738

28-Hikmet Çelik: 6.736

29-Necdet Ayaydın: 6.631

30-Rıdvan Budak: 6.603