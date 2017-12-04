CHP'nin İstanbul kongreleri listelerdeki oynama yüzünden mi durduruldu?

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İstanbul’daki il ve ilçe kongreleri durduruldu. İddiaya göre gelen şikâyetlerin çokluğu nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun ‘durdurun’ talimatı verdiği belirtildi.

CHP Genel Merkezi’nden dün İstanbul İl ve İlçe Başkanlıklarına Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır imzalı giden yazıda, “CHP Genel merkezince 3 Şubat 2017 tarihi itibarıyla başlatılan kongreler takvimi doğrultusunda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, CHP İstanbul il ve ilçelerinin yapılacak olan, il-ilçe olağan kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Listelerde oynama

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, delege seçimlerinin yapıldığı mahallelerdeki listelerin YSK’ye gönderilirken kazanan isimlerde değişiklik yapıldığı, gelen şikâyetlerin çokluğu nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun ‘durdurun’ talimatı verdiği belirtildi.

Yetişmez endişesi

Kongrelerin hemen önümüzdeki hafta başlamaması durumunda 3-4 Şubat 2018’deki kurultaya yetişememe riskinden söz ediliyor. Kulislerde şu olasılık seslendiriliyor: “PM’nin bir kez daha olağanüstü toplanarak kurultay takvimini İstanbul ve tüm ilçelerinin yetişeceği şekilde ileri bir tarihe alması. Kongresini tamamlayamayan bazı ilçelerin kurultayda bulunmaması. En düşük ihtimaller arasında gösterilen İstanbul teşkilatının hiç yer almayacağı bir kurultay ve İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun bir atama yapması.”