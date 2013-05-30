Kılıçdaroğlu'nun adayı Sarıgül mü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2014'teki yerel seçimlerde İstanbul adaylığında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül isminde karar kıldığı iddia edildi. İddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül'de karar kılmasında Hüsamettin Özkan, İstemihan Talay ile DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer'in etkisi olduğu belirtildi.

Yeni Şafak gazetesinden Kazım Canlan'ın haberine göre, Gürsel Tekin, 'CHP yakıtınız bittiğinde ikmal yapabileceğiniz bir istasyon değildir' diyerek hem Sarıgül'e karşı olduğunu hem de İstanbul'a aday olduğunu ilan etmişti. Ancak CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun bu isme sıcak bakmadığı öğrenildi. Partide Sarıgül isminin ön plana çıkmasından ötürü rahatsızlığını gizlemeyen Tekin'in geçtiğimiz günlerdeki çıkışına rağmen Kılıçdaroğlu'nu bir süredir Sarıgül'le arasında mekik dokuyan Hüsamettin Özkan, İstemihan Talay ile DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer'in ikna ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun, ikna edilmesinde Mustafa Sarıgül'ün İstanbul adaylığı şartlarında revizyona gitmesi ve 'parti kurmayacağı' sözünü vermesinin etkili olduğu iddia edildi.

Anketlerin etkisi

Büyükşehir Yasası'ndan sonra İstanbul'un köyleri dahil herkesin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanacağı seçimde CHP liderinin Sarıgül isminde karar kılmasında anket çalışmalarının da etkili olduğu ortaya çıktı. Yapılan anketler sonucunda Sarıgül'ün CHP adayı olması halinde İstanbul'un alınabileceği fikri oluştu. Mustafa Sarıgül isminde karar kılan Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in hoşnutsuzluğu ve çevresinden gelen 'dosyası var, aday yapmayalım, partiye ve size zarar verir' çıkışlarına karşı, 'Sayın Mustafa Sarıgül adayımızdır. Kim ne derse desin, kim itiraz ederse etsin, kim şikayet ederse etsin. Tek amacımız var o da İstanbul'u almak, 1994'ten beri alamadığımız bu şehri almak. Yerel seçime biz yerel seçim olarak bakmıyoruz. Genel seçim olarak bakıyoruz. Bizim için varlık-yokluk seçimi olacak. Yerel seçim değil, var olma seçimi' diyerek kararlılığını ortaya koyduğu öğrenildi.

Şartlarında revizyona gitti

Daha önce CHP'nin İstanbul davetini kabul etmek için 'Bakırköy, Kadıköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktay ve Ataşehir' ilçelerinin belediye başkan adaylarını kendisinin belirlemesi şartını öne süren Sarıgül'ün yapılan müzakereler sonucunda 5+1 talebinde revizyona gittiği belirtildi. Sarıgül, Kadıköy ile Ataşehir belediye başkan adayları yerine Avcılar ve Bahçelievler gibi diğer büyük ilçeleri kabul ettiği dile getirildi. Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül ismine sıcak bakmayan Gürsel Tekin'in İstanbul teşkilatı üzerindeki baskısını kırmak için Kadıköy ve Ataşehir'i dışarıda bıraktığı öğrenildi.

Kadıköy ve Ataşehir Tekin'e

İddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül karşıtı bir kampanya başlatmaması için Gürsel Tekin'e Kadıköy ve Ataşehir'i bırakabileceği belirtildi. CHP liderinin işlerin sarpa sarması halinde Tekin'e yönelik, 'Çok istiyorsan Kadıköy'e sen aday ol, Ataşehir'i de sen belirle ama Sarıgül'le seçim kampanyasında birlikte çalış' teklifini götürmeye hazırlandığı dile getirildi.

Kılıçdaroğlu, 'Kentine Güvenen Kentler Buluşması' sloganıyla İstanbul CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Sosyal Demokrat Belediyeler Hizmet ve Proje Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.