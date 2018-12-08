CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan İmamoğlu, 39 ilçe başkanı ile bir araya geldi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 39 ilçe başkanı ile bir araya geldi.

İmamoğlu’nun toplantıda “Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilçe başkanları ile basına kapalı olarak görüşen İmamoğlu’nun adaylık sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun konuşmasında, “Partinin resmi kurulları adayı açıklayana kadar herkesin bir araya gelmesi için çaba harcayacağım. Sizlerin fikirleri de benim açımdan önemli” dediği belirtildi. Toplantıya katılan ilçe başkanları da İmamoğlu’nun konuşmalarında adaylığa hazır olduğunu gördüklerini belirterek, “Aday adayı durumundan ziyade aday pozisyonunda konuşmalar yaptı” dediler. Toplantıda İmamoğlu’nun İstanbul’da Beylikdüzü modelini uygulayacağını söylediğini ve “Burada her inanç kesimine ve düşünceye eşit hizmet verdik. Aynı modeli İstanbul’da uygulamamız başarıyı getirecektir” sözleriyle adaylığa sıcak baktığını gösterdiğini söylediler.

‘İstanbul’u konuştuk’

‘İstanbul’u konuştuk’ Ekrem İmamoğlu da toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “İlçe başkanlarımızla yaklaşan yerel seçim sürecini, ilçelerimizi ve elbette ki dünyanın en önemli, en özel kentlerinden biri olan İstanbul’u konuştuk. Toplantımız ilçe başkanlarımıza ilçemiz hakkında yaptığımız bilgilendirme gezimizle tamamlandı” dedi. (DHA)