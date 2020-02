CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu yüzde verdi: Kazanacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019'da yapılacak seçimi yüzde 51 ile kazanacaklarını iddia etti.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan İmamoğlu, siyaseti bir okul gibi gördüğünü ve iyi bir siyasetçi olmak için iyi bir öğrenci olmak gerektiğini söyledi.

Ekremoğlu'nun açıklamalarında şunları kaydetti:

Kıbrıs'ta üniversitede okurken sosyal demokrat dünya görüşüne ilgi duymaya başladım. Okulumu bitirdikten sonra yaşadığım kente dair şikâyetlerim vardı. Orada hayatın dönüşmesiyle ilgili ideallerim oluştu. Bu ideallerimin var olan yöneticiler tarafından gerçekleştirilemeyeceği inancıyla belediye başkanlığına arkadaşlarımın desteğiyle ve hedeflediğim gelecekle dahil oldum. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldum. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim. Siyaseti ben sahada bir okul gibi görüyorum. İyi bir siyasetçi olmak istiyorsanız her gün her an iyi bir öğrenci olmak zorundasınız. Siyaset insanları içine alan bir kavram ve bu yüzden öğrenmeye açık ve pratik olmalısınız. Babam Hasan İmamoğlu'nun siyasetin içinde olmasından dolayı çocukluğumda da oldukça siyasi kimlik tanıdım. Siyasetin içinde olan insanların bir üst kavramlarını gördüm. O dönemde siyasetten uzaklaştığımı fark ettim. Siyasette babamdan tavsiyeler alırım. Bana hep partinle gurur duyacak ve CHP'ye layık olacaksın. Görevini yaparken ayrım yapmayacaksın. Makamın yükseldikçe tevazun artsın der. Bu da bende hep öncelik olmuştur.

En çok önemsediğim unsur kesinlikle katılımcılık. Katılımcı demokrasiyi yürekten savunuyorum ve çok önemsiyorum. İşin içine biraz da insana saygıyı ve kente özeni kattığınızda yanlış yapma riskiniz ortadan kalkar. İnanılmaz değerli ve memnuniyet verici işler üretir, sonucunda da başarırsınız.

"İlk iş trafik"

İstanbul'un birçok sorunu var. Burada ortak akıl ve ortak masa kavramı sürecin içinde her zaman olacak. İlk gün kuracağınız kavram nedir derseniz ortak masa ve ortak akıl derim. Ulaşım sorunu kesinlikle en öncelikli meselem. Türkiye'de ve dünyada bu alanda çalışan çok değerli uzmanlar var. Hiçbir önyargı gütmeden toplumun her kesimini dinleyip İstanbul'daki birçok tali noktada ulaşım sorunlarını çok rahatlıkla çözebileceğimi biliyorum. Ben 5 yıldır süreci izleyen ve içinde olan bir belediye başkanıyım. Masada herkes bulunacak ve ilk işimiz trafik olacak. İstanbul'da trafik ve ulaşım sorununu çözeceğiz.

Ben yapılan ittifaka ilişkin bir sorun görmüyorum. Dilimizin herkesi kapsayacağına inanıyorum. İstanbul'da partiler üstü kavramlarla bu sürece hazır olduğumuzu belirtebilirim. Dolayısıyla bizim talep ettiğimiz oyun adı ‘İstanbul İttifakı'. Bu ittifak kavramıyla İstabul'da yaşayan tüm yurttaşların oyuna talibim. Seçim sonrası ortaya çıkacak oy oranını da bugün kestirmek zor tabii ama İstanbul ve birçok il ikili bir seçime gidiyor gibi. İkili bir seçimde kazanmak için yüzde 51 gerekiyor ve gereken oy oranı buysa biz de bunu başaracağız.