CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci metrobüs projesi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TEM otoyolu üzerine Sultanbeyli'den Esenyurt'a kadar bir ekspres hat projesi hazırladıklarını açıkladı. İmamoğlu, "Daha iyi algılansın diye adını ikinci bir metrobüs koyduk ama daha az duraklı olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, TV5'te Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. İstanbul'un ulaşım sorununa ilişkin bir projesini açıklayan İmamoğlu, projenin TEM otoyolu üzerinde olacağını duyurdu.



İmamoğlu, şunları söyledi:

"Birinci sıra sorunumuz ulaşım. İstanbul'un yarısı TEM yolu üzerinde ikamet ediyor. TEM yoluna ekspres ulaşım tanımladık. Daha iyi algılansın diye adını ikinci bir metrobüs koyduk ama daha az duraklı olacak. Sultanbeyli'den Esenyurt'a kadar az duraklı İstanbul'u boydan boya geçen bir hat. Ciddi bir yükü alacak."

Taşıma seçmen iddiaları

Üsküdar belediye meclis üyesinin evinden çıkan 40 kişilik seçmen listesi hakkında sorulan soruya İmamoğlu, "Ben 11-12'ye yakın seçim yönetmiş birisiyim. Süreçte en ufak bir problemi yaşatmamış bir belediye başkanıyım. Tecrübeme inanıyor ve güveniyorum. Çok net ifade edeyim tek bir oya İstanbul'da sıkıntı getirmeyecek süreci tanımlamış durumdayız. İstanbul'da hayali seçmene imkân verecek bir alt yapı olması mümkün değil. Biz de takip ediyoruz. Seçim gününden ve sandık güvenliğinden şüphe duymasınlar. Gönüllüler lütfen bize eşlik etsinler" yanıtını verdi.