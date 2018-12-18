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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

İmamoğlu 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti

18 Aralık 2018 20:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.  CHP PM'de yapılan oylamanın sonucuna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı şu anda Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu oldu.

TIKLAYIN - Ekrem İmamoğlu kimdir?

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İmamoğlu adaylığının açıklanmasının ardından Twitter üzerinden "İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

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