CHP’nin İş Bankası’na atayacağı isimler belli oldu

CHP'nin İş Bankası yönetimine atayacağı isimler belli oldu. Murat Karayalçın, Müslim Sarı ve Umut Akdoğan İş Bankası yönetimine girecek.

Sözcü’nün haberine göre, CHP’den İş Bankası Yönetim Kurulu’na girecek isimler belli oldu. Murat Karalayçın, eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ve avukat Umut Akdoğan İş Bankası yönetiminde yer alacak. İsimlerin perşembe günü açıklanması bekleniyor.

İş Bankası’nın ortaklık yapısı

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla İş Bankası'nın ortaklık yapısı şöyle:

İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: % 40,15



Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)*: % 28,09



Halka açık pay: % 31,76

Atatürk’ün vasiyeti

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası 1924 yılında Atatürk’ün tâlimatıyla kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ölmeden iki ay önce, 5 Eylül 1938’de kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamede sahip olduğu hisse senetlerinin mülkiyeti ve yönetimini CHP’ye bıraktığını söylüyor. Atatürk yine vasiyetinde hisselere ilişkin kâr payının ise Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmasını istiyor.

Buna göre CHP, İş Bankası’nda Atatürk’e ait hisselerin yüzde 28.09’unun mülkiyet ve yönetim hakkına sahip.

Murat Karayalçın kimdir?

1943 yılında Samsun’da doğan Murat Karayalçın 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Karayalçın sırasıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. Karayalçın son döneme kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Müslim Sarı Kimdir?

24 Mayıs 1974’te İstanbul Kadıköy’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1999 yılında TC Merkez Bankasında göreve başladı. 2004 yılında “Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları Başlıklı” tezini vererek uzmanlığa atandı. Sarı CHP’den İstanbul Milletvekili de seçilmişti.

Umut Akdoğan kimdir?

Ankara doğumlu olan Akdoğan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde iki yıl okuyup hukuk fakültesine geçiş yaptı ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. CHP Gençlik Kollarında çalışan Akdoğan bir dönem de PM üyeliği yaptı.