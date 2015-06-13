CHP'nin ilk icraatı 4 eski bakanı Yüce Divan'a göndermek mi olacak?

CHP'nin yeni Meclis'teki ilk hamlesi adı yolsuzluğa karışan AKP'li dört eski bakanı Yüce Divan'a göndermek olacağı iddia edildi. Yemin töreninin ardından Meclis Başkanlık Divanı'na verilecek önerge ile soruşturma süreci başlatılacak.

Ezelhan Üstünkaya’nın Bugün’de yer alan haberine göre, eski bakanlarla ilgili süreç, hükümet kurma masasında ön şart olarak ileri sürülmeyecek. Süreç, parlamento çatısı altında bağımsız olarak işletilecek. Milletvekili yemin töreninin ardından Meclis Başkanlık Divanı'na verilecek önerge ile soruşturma süreci başlatılacak. CHP'de, dört eski bakandan en az üçünün Yüce Divan'a gitmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor.

Haksız mal suçlaması

Reddedilen Meclis soruşturma önergesinin yeniden verilip verilmeyeceği konusunda Anayasa hukukçuları arasında süren tartışmayı dikkate alan CHP, önceki önergelerde yer almayan “haksız mal varlığı edinme” suçlamasına yer verecek.

CMK'da değişiklik teklifi verilecek

CHP, eski bakanlarla ilgili Yüce Divan önergelerinin, AKP'li vekiller tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararına atıfla reddedilmesini de dikkate aldı. CHP, önerge ile eş zamanlı olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesinde değişiklik öngören yasa değişikliği teklifi de verecek. Teklif, savcının takipsizlik kararına itirazın, Sulh Ceza Hakimliği yerine en yakın ağır ceza mahkemesine yapılmasını içeren değişiklik öngörüyor. Yasa değişikliğinin ardından yapılacak itiraz ile takipsizlik kararının ortadan kaldırılması, eski suçlamalarla ilgili dava açılmasının da önünü açacak.

Özgündüz: Tüm deliller toplanamadı

Eski bakanlarla ilgili 24. dönemdeki Meclis soruşturma sürecinin etkili isimlerinden savcı kökenli, CHP eski İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, “MASAK raporunda, mal varlığında izah edilemeyen artış saptandı. Bu artışı da izah edemiyorlar. Bununla ilgili önerge de yok. 24. dönem parlamentosunda AKP oyları ile reddedilen suçlamalarla ilgili olarak yeniden önerge verilebilir. Anayasa Mahkemesi'nin, ‘delillerin tümünün toplanması gerektiğine' ilişkin kararları var. 17/25 Aralık sürecinde de delillerin tümüne ulaşılamadı” dedi.

AKP Çoğunluğu kaybetti

Meclis aritmetiği değiştiği için kurulacak olası komisyonda AKP ağırlığı da olmayacak. Yüce Divan'a gitmeme kararı veren 15 üyeli komisyonun 9 üyesi AKP'li vekillerden oluşuyordu. Yeni Meclis'te komisyonda muhalefetin sandalye sayısı artacak. Parti kurmayları, “Muhalefetin ortak kırmızı çizgisi yolsuzluk iddiaları olacaktır” dedi. Önerge için, 55 vekilin imzası yeterli.