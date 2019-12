-CHP'NİN İKTİDAR OLAMAMASINI SOR MERSİN (A.A) - 03.04.2011 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Kılıçdaroğlu'nun sorması gereken soru, 'Niçin Memur-Sen iktidar oldu?' değil, '60 yıldır CHP neden iktidar olamıyor?' sorusudur'' dedi. Gündoğdu, Suphi Öner Öğretmenevinde yapılan ''Eğitim-Bir-Sen Mersin il ve ilçe yönetimleri istişare toplantısı''nda yaptığı konuşmada, üye sayılarının her geçen gün arttığını ve bu başarılarını artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Sendika olarak sadece üyelerinin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiren değerlendirmeleri de yapmaya devam edeceklerini anlatan Gündoğdu, anayasa taleplerini yineleyerek, şöyle konuştu: ''Milletin mutabakat metni olacak tıpkı, İstiklal Marşımız gibi herkesin uzlaşacağı bir anayasa yapalım. Ama bu anayasa her türlü darbe ikliminden arınsın. Referandumda Milli Güvenlik Kurulu ve YÖK'e hiç dokunulmadı. Milli Güvenlik Kurulunu, siyasetçileri terbiye etme kurulu olmaktan çıkaralım. YÖK'ü bilimin ve özgürlüklerin merkezi haline getirelim. Hukukun üstünlüğü adına atılan adımlar önemli. HSYK kararlarının ilk kez meslekten çıkarılma boyutu ile ilgili de olsa yargıya açılması önemli. Ama 'meslekten atamazsın ama sürgün edebilirsin' demek ne kadar ilkel bir yaklaşım. Öyleyse evrensel hukukun en temel hakkı olan savunma hakkının her bireye her aşamasında verildiği bir anayasayı önemsemek zorundayız.'' Kişinin ve özgürlüklerinin ön planda tutulduğu bir anayasanın oluşturulması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, sendikalarının üye sayıları ile ilgili eleştirileri hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Anamuhalefet partisinin genel başkanına çağrım var. Canlı yayınlara çıkıyor, 'Memur-Sen 450 bin üyeye nasıl ulaştı?' diye soruyor. Soracağınız soru bu değil. Soracağınız soru bu ise, sizin partinizin iktidar olduğu yıl, tek başına değil koalisyon ortağı olduğu yıl, sendikal üyeliklerin sıfırdan başladığı 8 ayda Memur-Sen 44 bin üyeye ulaşmışken, Kamu-Sen ve KESK 360 bin ile 280 bin üye kaydetmişti. Sizin siyasi partileriniz mi çok becerikliydi, AK Parti iktidarı mı çok beceriksiz? Memur-Sen o dönemde nasıl 1 yılda 44 bin üye kaydettiyse, 10 yılda 440 bine kaydede kaydede geldi. Başarısı burada. Başarısı milletin ve çalışanın yanında olması. Ama sizin sormanız gereken soru, 'Niçin Memur-Sen iktidar oldu?' değil, '60 yıldır CHP neden iktidar olamıyor?' sorusudur. Niçin iktidar olamıyorsunuz, başörtüsü sorununu biz çözeceğiz diyorsunuz, sonra da başörtülüleri üzüyorsunuz. Yeniden ümitlendiriyorsunuz. Yüksek lisans öğrencileriyle ilgili Danıştay, başörtüsünü yasaklıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Danıştay yasakladıysa doğrudur' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin başörtüsü sorunu var. Halkçıysanız yüzleşin. Bu ülkenin Kürt sorunu var, Kürt olduğunuzdan utanmayın, saklamayın. Bu ülkenin alevi sorunu var, siyasetçiyseniz milletin yanında yer alın.'' Bazı siyasi partilere yönelik eleştirilerini sürdüren Gündoğdu, şunları kaydetti: ''Yavru muhalefet partisine çok fazla vakit ayırmaya gerek duymuyorum. Yavru muhalefet genelde sloganlarla ayakta duruyordu, ama bugün cevap verme gereği duyuyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, 'Namlusu millete dönmüş tanklara selam durmam' dediği için zindanlarda çürümüştü. Zindanlarda çürüyen arkadaşlarının çoğu Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bu parti referandumda 'hayır' kararı almıştı. Önceden beri 'hayır'dan vazgeçip acaba referandumda 'evet' der mi diye bekledik. Ama şimdi bir cemaat önderine çağrıda bulunuyor ve 'hizmetlerinizi askıya alın' diyor. Ben bir siyasetçinin cemaat önderlerine 'hizmetlerinizi askıya alın' çağrısına ilk kez tanıklık ediyorum. Soruyorum, sayın lider, 'Hangi hizmetlerin askıya alınmasını istiyorsunuz? Dünyanın onlarca ülkesinde açılmış olan Türk okullarında inancımızı, medeniyet değerlerimizi dünyaya anlatma hizmetleri mi askıya alınsın, yoksa onlarca ülkenin çocuklarına Türkçe öğreterek ülkemizde yapılan Türkçe olimpiyatları mı askıya alınsın?'. Hani siz Türk'tünüz, Türkçü idiniz, milliyetçiydiniz. Türkçe'nin öğretilmesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu en basit ifadesiyle ayıptır. Çağrımız, gölge etmeyin başka ihsan istemez.''