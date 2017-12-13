CHP'nin iddiası: Süleyman Soylu, FETÖ'den ihraç edilen ilk kişi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu. Özel, FETÖ'den ihraç edilen ilk kişinin Soylu olduğunu ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Ne Oluyor?’ programına katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu. Soylu’yla FETÖ arasındaki bağa değinen Özel, “İlk kez burada açıklıyorum. FETÖ’den ihraçlar son günlerde çokça konuşuluyor. Peki FETÖ’den ihraç ilk ne zaman yapıldı? Birisi diyebilir ki, 17 Temmuz 2016’da yapıldı ama hayır. Türkiye’den FETÖ’den ihraç edilen ilk kişi Süleyman Soylu’dur. Nereden ihraç edilmiştir. Demokrat Parti’den edilmiştir” dedi.

"Şu an siyasi sicil affı peşinde"

CHP’li Özel, “Süleyman Soylu Ocak 2008’de Genel Başkan seçilmiştir. Daha sonraki süreçteyse Demokrat Parti’den ihraç edilmiştir. Gerekçesi ise 12 Eylül 2010 referandumunda Demokrat Parti’nin kurumsal kararına rağmen, ‘hayır’ı değil ‘evet’i savunmasıdır. Ve Fetullahçı bir cemaatle Demokrat Parti’yi ilişkilendirmekten, önce genel başkanlığı kaybedip sonra partisinden parti görüşlerine rağmen Fetullah ile işbirliği yapmaktan ihraç edilen ilk siyasidir. FETÖ’den ihraçtır kendisi. Ve şu an siyasi sicil affı peşindedir kendisi” ifadelerini kullandı.