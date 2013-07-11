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CHP'nin İBB Başkan Adayı Şafak Pavey mi?

Uğur Dündar Odatv'ye yaptığı açıklamada Şafak Pavey'in İstanbul Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı

11 Temmuz 2013 01:10

Uğur Dündar, Odatv'ye yaptığı açıklamada CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayının Şafak Pavey olacağını söyledi.

Odatv'nin haberine göre; kulislerde bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'e, Akif Hamzaçebi'den Can Ataklı'ya birçok ismin adı geçmişti.

Pavey'in adı bu nedenle herkes için sürpriz oldu.

Uğur Dündar CHP'nin adayını saat 19.30'da Kanal +1'e telefonla bağlanarak açıklayacaktı. Ancak kanaldan istifa etmesi üzerine telefon bağlantısı iptal oldu. Bunun üzerine Dündar, CHP'nin İstanbul adayını Odatv'ye açıkladı.

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