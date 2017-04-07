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CHP’nin “Hayır” çadırına saldırı

Saldırıda 3 CHP'li genç tartaklandı

07 Nisan 2017 22:12

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kolları üyelerinin referandumla ilgili kurduğu 'Hayır' standı 15- 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. CHP'nin standı parçalanırken, 3 genç tartaklandı.

CHP İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Muammer Sencer Caddesi'nde referandumla ilgili çalışma yapmak için stant açtı. Gençler, çevredekilere anayasa değişikliğinde neden 'Hayır' kullanılması gerektiği ile ilgili broşür dağıttı.

İddiaya göre, bu sırada bir grup, CHP'lilerin yanına geldi. Grup, CHP'lilerin stant kurduğunu görürken, partili gençler ile aralarında tartışma çıktı.

Gençler dağılırken, bir süre sonra 15-20 kişilik bir grup gelerek CHP'li gençlere saldırdı. CHP'nin standını dağıtanlar, 3 genci de tartakladı. Polis olay yerine gelirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gençler ve parti yöneticileri saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Berhan Şimşek, olay yerine gelerek yaşananlar hakkında bilgi alırken, 'Hayır'ı anlattıklarını belirterek, yaşananları kınayarak, partili gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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