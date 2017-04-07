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CHP'nin 'hayır' çadırı belediye ekipleri tarafından söküldü

Aynı yerde AKP'nin de çadırının olduğu Beylikdüzü'de, CHP'nin çadırı 'prefabrik' denilerek söküldü

07 Nisan 2017 22:08

Referandum kampanyaları kapsamında İstanbul Beylikdüzü metrobüs durağında kurulan CHP'ye ait çadır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, uzun süreden metrobüs durağında  kurulan AKP ve CHP çadırlarında çalışmalar sürdürülürken, bugün İBB zabıta ekibi gelerek CHP çadırının prefabrike benzediğini, bu nedenle yıkılması gerektiğini bildirdi.

CHP İlçe Başkanı Avukat Turan Taşkın Özer'in, çadırın AKP'nin 5 metrekarelik çadırından daha küçük, 4 metrekare olduğunu söylemesi de görevlileri caydırmadı.

Özer, görevlilerin kendisine "Burada kermes yapmayacağınızın garantisi var mı?" diyerek itirazını kabul etmediğini ve söküm işlemine başladığını söyledi. Toplanan CHP'liler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye slogan atarak duruma tepki gösterdi. 

CHP İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'in açıklamasının ardından görevliler, CHP'nin 'hayır' çadırını söktü.

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