CHP'nin 'hayır' çadırı belediye ekipleri tarafından söküldü

Referandum kampanyaları kapsamında İstanbul Beylikdüzü metrobüs durağında kurulan CHP'ye ait çadır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, uzun süreden metrobüs durağında kurulan AKP ve CHP çadırlarında çalışmalar sürdürülürken, bugün İBB zabıta ekibi gelerek CHP çadırının prefabrike benzediğini, bu nedenle yıkılması gerektiğini bildirdi.

CHP İlçe Başkanı Avukat Turan Taşkın Özer'in, çadırın AKP'nin 5 metrekarelik çadırından daha küçük, 4 metrekare olduğunu söylemesi de görevlileri caydırmadı.

Özer, görevlilerin kendisine "Burada kermes yapmayacağınızın garantisi var mı?" diyerek itirazını kabul etmediğini ve söküm işlemine başladığını söyledi. Toplanan CHP'liler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye slogan atarak duruma tepki gösterdi.

CHP İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'in açıklamasının ardından görevliler, CHP'nin 'hayır' çadırını söktü.