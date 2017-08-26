CHP'nin 'Hafıza Sokağı'nda kimler yer aldı?

T24 - Çanakkale

CHP’nin Çanakkale’de gerçekleştirdiği 4 günlük Adalet Kurultayı bugün başladı. Kurultay alanına kurulan ve Türkiye tarihinin ‘adaletsizlik’ örneklerinin sergilendiği Hafıza Sokağı’nda, ülkede yaşanan darbelere ve katliamlara yer verilerek faillerin bulunması ve cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda Hrant Dink, Turan Dursun, Tahir Elçi, Metin Göktepe, Musa Anter, Sabahattin Ali, Gaffar Okan cinayetleri de hatırlatıldı.

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Hafıza Sokağı’nda 12 Eylül döneminde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ile yaşı büyütülerek asılan solcu Erdal Eren’in fotoğraflarının yan yana yer alması bazı katılımcıların tepkisini çekti. KHK’yla ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın fotoğrafları da sokakta yer alırken, yan tarafa kurulan imza duvarına da katılımcılar isimlerini yazarak katkıda bulundu.

Alanda bulunan '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri' bölümünde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybeden 34 kişiden biri olan 'AKP'nin reklamcısı' Erol Olçok'un fotoğrafına da yer verildi.​​

Hafıza Sokağı’nda “Milli İradeye Vurulan Darbe: Seçim Barajı’, ‘Kumpas Davası Mağdurları’, ’Emeklilikte Yaşa Takılanlar’, ‘Bir Ömür Geçici İşçiler’, ’Terör Örgütü İle Mücadelede Şehit Düşen Asker ve Polisler’, ’Terör Örgütünün Katlettiği Siviller’, ‘İnanç Özgürlüğü’, ‘Polis Kurşunuyla Öldürülenler’, ’İntihar Ettiği Söylenen Asker’, ‘IŞİD’in Kaçırdığı, Devletin Unuttuğu Askerlerimiz’, Terörle Mücadelede Yaralanan Ama Gazi Sayılmayanlar, Oyları Çalınan Milyonlar, Geleceği Çalınan Gençler, Atanamayan Öğretmenler, Gaziantep Düğün Saldırısı, Gelin Olmaya Zorlanan Çocuklar, Akademiye KHK Balyozu, Filistin, Doğa Katliamları, Şiddete Uğrayan Kadınlar, Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar, Göçmenler” başlıklarında ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Yasin Börü, Songul Yakut, Musa Anter, Turan Dursun, Terzi Fikri, Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Türkan Saylan, Hrant Dink, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Turan Emeksiz, Tahir Elçi, Metin Göktepe, Fırat Çakıroğlu, Hamit Fendoğlu, Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren, Nazım Hikmet Ran, Sevan Balıkçı, Baran Dursun, Kemal Türkler, Enis Berberoğlu, Taylan Özgür, ’Bahriye Üçok’ ve Gezi Şehitleri için adalet istendi.

Aynı zamanda da 12 Eylül Askeri Darbesi, 10 Ekim Ankara Gar, Suruç, Uludere/Roboski, Zirve Yayınevi, Bingöl, Çorum, Maraş, Rein, Sivas, Başbağlar, Bahçelievler, Merasim, Güvenpark, Vezneciler ve Dolmabahçe katliamları da hatırlatıldı.