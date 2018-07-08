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CHP'nin Grup Başkanvekilleri belli oldu

Mevcut grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile devam kararı çıktı

08 Temmuz 2018 17:27

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekilleri, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekili Engin Altay oldu. CHP'nin Meclis Başkanvekilliğine ise Ankara Milletvekili Levent Gök seçildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) TBMM'deki görev dağılımı belli oldu. Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın Grup Başkanvekillikleri sürecek.

CHP'nin Meclis Başkanvekilli ise tek aday olan Ankara Milletvekili Levent Gök oldu.

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