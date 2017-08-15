CHP'nin gözüyle 'Adalet Yürüyüşü' albüm oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran 2017 Ankara Güvenpark'ta başlatıp 9 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Maltepe'de milyonlarla buluşarak sonlandırdığı Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin CHP Yayın İzleme birimi tarafından çekilen bütün fotoğraflar albüm oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını çeken CHP Genel Merkez çalışanı Ziya Köseoğlu tarafından www.flickr.com'da hazırlanan CHP sayfasında oluşturulan 'Adalet Yürüyüşü' albümünde 2 bin 837 fotoğraf bulunuyor.
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