CHP'nin faili meçhul cinayetlere ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

T24-Ankara

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in ilk imza sahibi olduğu Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Gaffar Okkan ve Hrant Dink gibi çok sayıda önemli ismin içinde yer aldığı faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi. Önerge oylanırken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici’nin Genel Kurul’da olmaması dikkat çekti. CHP grubunun önergesine İyi Parti ve HDP kabul oyu verirken AKP ve MHP hayır oyu kullandı.

İlk imza sahibi olarak önergeyle ilgili söz alan Sertel, “KİT Komisyonu’nda çıkan tartışmada AK Parti’li bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Muhsin Yazıcıoğlu'nun üzerinden siyaset yapmakla suçladı. Oysa biz siyasi gelenek olarak; sol, devrimci mücadelenin içinden gelen insanlar olarak, insanlara insanca yaklaşan insanlar olarak, siyaset yaparken ‘bizden, sizden’ diye ayırmadan ve bütün insanların yaşam hakkını savunarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ölüm nedeninin tam anlamıyla araştırılmadığını ortaya koymak için bu önergeyi verdim” dedi.

“Fetö bağlantısı var mı?"

KİT Komisyonu’nda konuşan AKP Milletvekili’nin Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili “FETÖ adına Ramazan Akyürek'in o dönemde İstihbarat Teşkilatının içinde olduğu ve helikopter kazasına ulaşılamamasının nedeninin bu kişiler olduğu” konusunda iddiada bulunduğunu belirten Sertel, şunları söyledi:

“Tabii ki 2011'de ya da 2013'te FETÖ ile AKP'nin arasında herhangi bir sorun olmadığı için, Ramazan Akyürek o dönemde Trabzon Emniyet Müdürü iken Hrant Dink'in faili meçhul cinayetiyle suçlandı. KİT Komisyonu üyesi AKP Milletvekili, Ramazan Akyürek’in rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasına geç ulaşılması konusunda da suçladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bütün parti gruplarına sesleniyorum. Acaba bu AK Parti'li milletvekilinin söylediği doğru mu, gerçek mi? Bu cinayetlerin arkasında FETÖ terör örgütünün olduğunu söyleyen kişiye ve onun partisindeki arkadaşlara ve diğer partili gruplara sesleniyorum. Gelin, bu kazanın aydınlatılması için Meclis’in oy birliğiyle bir kez daha araştırma komisyonu kurulmasını kabul edelim. FETÖ terör örgütünün Hrant Dink’in vurulmasında, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kazaya kurban gitmesinde ve diğer faili meçhullerde acaba dahli nedir, onu saptayalım.”

Sertel’in konuşmasının ardından önerge üzerine İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler söz aldı. Konuşmaların ardından oylanan önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.