CHP'nin eski genel başkanlarından Kılıçdaroğlu ve İnce'ye ziyaret

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Altan Öymen Genel Başkan Kemal Kılıçaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Karayalçın, "Bir sorun olmadığı kanısındayım, sorun yaratılmayacaktır, yaşanmayacaktır. Hiç kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. CHP , bütünlük içinde yerel seçimlere gidecektir” dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, İnce’nin Hoşdere’de bulunan ofisinde yaptıkları ziyaretin ardından İnce’ye Kılıçdaroğlu’nun, “Muharrem İnce bizim bir değerimiz, sahip çıkacağız. 81 ili ziyaret edeceğini açıkladı. Bütün örgütlerimiz destekleyecek. Kimseyi dışlamıyoruz” sözleri anımsatılarak değerlendirmesi soruldu. İnce , “İzlemedim ama doğru demiş. Ben hâlâ CHP’nin üyesiyim” karşılığı verdi. İnce , “Parti içinde Genel Başkan’a yönelik istifa çağrıları var. Sizin düşünceniz nedir, olağanüstü bir kurultayla bir değişiklik gerekli mi” sorusuna ise “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız” yanıtı verdi. “Siz ne zaman kılıçdaroğlu ile görüşeceksiniz?” sorusu da İnce , “Biz her zaman görüşürüz” dedi.

"CHP, bütünlük içinde yerel seçimlere gidecektir”

Karayalçın ve Öymen İnce’nin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’deki makamında ziyaret etti. Üçlünün 1 saat 20 dakika yaptığı görüşmenin ardından Karayalçın, “Bu nezaket, dayanışma, durum değerlendirmesi ziyareti. Önerilerin ortaya konulduğu bir sohbet yapıldı. Çok da yararlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Karayalçın, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin olarak, “İnce bizim değerimiz. Başarılı kampanya yürüttü. Hepimiz onun yanındayız. Genel Başkan’ın da İnce’nin gezileri ile ilgili olumlu değerlendirmeleri oldu. Bir sorun olmadığı kanısındayım, sorun yaratılmayacaktır, yaşanmayacaktır. Hiç kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. CHP , bütünlük içinde yerel seçimlere gidecektir” dedi. Öymen ve Karayalçın Kılıçdaroğlu’nun ardından hastanede tedavisi süren Deniz Baykal’ı ziyaret etti.